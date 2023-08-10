Старшина российского подразделения «Шторм» о своем командире: Он избил меня до полусмерти 6 10.08.2023, 14:29

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Оккупант рассказал о пытках в армии РФ.

Старшина подразделения оккупантов «Шторм» в специальном видеообращении пожаловался на своего командира, избившего его чуть не до смерти.

Видеообращение оккупанта опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Старшина отряда «Шторм» рассказывает о том, что командиры их забивают до смерти за любое кривое слово. Что теперь будет Сергею Анатольевичу за публичную дискредитацию российской армии - страшно подумать», - пишет в комментарии к публикации Бутусов.

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