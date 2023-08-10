Стало известно, в каких вузах и на какие специальности были самые высокие проходные баллы 10.08.2023, 14:34

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Конкурс по стране на одно бюджетное место составил 1,4 человека на место.

Вузы в этом году снизили план приема на 900 человек по сравнению с 2022-м: 52,2 тысячи абитуриентов, из них 28,4 тысячи — на бюджет. В итоге в 42 государственных высших учебных заведения было зачислено 27,8 тысяч абитуриентов за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

По сравнению с прошлым годом проходные баллы выросли на большинстве специальностей. Максимальные пороговые значения сложились на специальности «международное право» в БГУ, куда было зачислено 10 человек — 398 баллов. На втором месте — специальность «стоматология» в ВГМУ — 395.

«Высокие проходные баллы зафиксированы на специальностях „программная инженерия“ в БНТУ и БГУИР — 394, „электронная экономика“ в БГУИР и „востоковедение“ в БГУ — 393, „лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации“ в Витебском госуниверситете имени Машерова — 378, „экономическая информация“ в БГЭУ — 372», — привел данные первый заместитель министра образования Александр Баханович.

В целом конкурс по стране на одно бюджетное место составил 1,4 человека на место. Большой конкурс зафиксирован на специальностях «графический дизайн» и «мультимедиа дизайн» в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы — 18,6 человека на место.

За последний год значительно выросло количество абитуриентов, набравших более 300 баллов по результатам экзаменов и с учетом аттестата. К примеру, в БГУ таких 92,4% от общего числа зачисленных. В него также поступили четыре 400-балльникама.

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