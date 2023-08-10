Крупная эквадорская банда взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты 1 10.08.2023, 14:41

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И анонсировала покушение на другого политика.

В социальной сети X, ранее известной как Twitter, появилось видеозаявление группы с оружием и закрытыми лицами. Их представитель заявил, что банда Los Lobos («Волки» с испанского. — Прим. ред.) берет на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Также люди в черном угрожают другим политикам страны, в том числе Яну Топику, который является кандидатом в президенты.

«Добрый вечер, народ Эквадора. Мы хотим донести это до всех. Что каждый раз, когда коррумпированные политики не выполняют свои обязательства, у нас есть обещание — они будут ликвидированы. Мы клан Los Lobos, берем на себя ответственность за события сегодняшнего дня. Вот что случается, когда коррупционеры нарушают свое слово», — сказал представитель банды.

⚡️Supposed members of the Los Lobos gang claim the assassination of Fernando Villavicencio, candidate in the Ecuadorian presidential electionspic.twitter.com/Oeq4owISFQ — War Monitor (@WarMonitors) August 10, 2023

«Ты тоже Ян Топик, мать твою. Держи свое слово, если ты не сдержишь свое обещание, Ян Топик, ты будешь следующим. Волки, волки, вперед!» — говорилось в заявлении.

Напомним, кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали еще восемь человек.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо заявлял, что организованная преступность прошла долгий путь, но «на нее ляжет вся тяжесть закона». В стране объявили режим чрезвычайного положения.

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