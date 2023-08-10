«Утильсбор — это налог на богатых» 1 10.08.2023, 14:42

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Эксперты авторынка рассказали, что будет с ценами на иномарки в Беларуси.

C 1 августа в РФ налог на утильсбор вырос в несколько раз. Изменения коснулись как физических лиц, так и юридических. Основной критерий для повышения — объём двигателя ТС. Как увеличение такого налога отразится на белорусском авторынке, мы расспросили экспертов.

Директор ООО «ФелОкт-сервис»: «Оплату утилизационного сбора должны осуществлять и производители, и импортёры»

Своим мнением с редакцией av.by одним из первых поделился директор ООО «ФелОкт-сервис» (импортёр FAW Bestune и Skoda, официальный дилер JAC в Минске) Григорий Барановский.

— Если говорить о причинах: в той схеме, которая принята в странах ЕАЭС, это, безусловно, защита и стимулирование локальных производств. Что, конечно, даёт потенциал для экономического роста данных государств. Остаётся открытым вопрос: есть ли возможности для того, чтобы потребитель имел выбор локальных брендов, если цены на импортируемые автомобили будут контрастно высокими? Конкуренция по продукту помогает рынку развиваться, — отмечает руководитель. — Если мы говорим о повышении налога в Беларуси, то логично, чтобы уплату утилизационного сбора осуществляли и производители, и импортёры, но пока что его воздействие ощутят только последние.

— С учётом того, что новый, в основном китайский рынок импорта только начал формироваться, это особенно негативно сказывается на тех, кто ещё не успел закрепиться и чей продукт пока не стал популярным на рынке. На сегодня вывод новых брендов с качественным обеспечением клиентов сервисом и запчастями видится нами как достаточно дорогой и долговременный процесс, — добавил директор ООО «ФелОкт-сервис».

— Например, мы, представляя FAW Bestune, который с момента его появления на рынке уже вошёл в топ-8 продаж в июне, конечно, пострадаем от увеличения цен, но, думаю, меньше, чем новые китайские марки. И в первую очередь это связано с небольшими объёмами продаж и доминированием Geely на рынке, — считает Григорий Барановский. — К утильсбору я отношусь как к «здравой мере», если она распространяется на всех производителей и импортёров. Так или иначе, нельзя отрицать, что забота об экологии — это уже не тренд, а гражданская ответственность. Но справедливо, когда в этот процесс вовлечены все игроки.

Директор WestMotors: «Многие люди уже не смотрят в сторону больших моторов»

Алексей Мартыновский, директор автохауса WestMotors, относится к утилизационному сбору нейтрально. Бизнесмен уверен, что эти деньги, поступая в бюджет республики, идут на необходимые и понятные людям нужды: ремонт дорог или развитие медицины. Однако ему, как автовладельцу, хотелось бы тратить меньше при ввозе автомобиля. Правда, зная, какие пошлины действуют в соседних странах, здесь и сейчас он спокойно готов платить.

— В Беларуси утилизационный сбор на машины от трёх до пяти лет составляет 816 рублей, до трёх лет — 544 рубля с копейками. Для абсолютного большинства собственников авто в РБ это совсем небольшие деньги. Другое дело Россия! Сейчас ставки утильсбора серьёзно ударили по карману населения. Причём забавно, что до 1 августа у них суммы были меньше, чем у нас, — отмечает руководитель WestMotors.

— Истинные причины появления утильсбора я, конечно, знать не могу, но предполагаю, что это некая политическая мера урегулирования государственного бюджета. С возрастом машины налог на неё повышается — логично. И это становится своего рода преградой для ввоза автомобиля постарше. В России легковушки для личного пользования с объёмом двигателя до 3 000 см³ не подорожали. Изменения их не коснулись, а суммы какими были, такими и остались: от 3 400 RUB за новые авто до трёх лет и 5 200 RUB за модели старше трёх лет.

— А вот для остальных автомобилей ситуация в корне изменилась. Например, раньше при ввозе машины для личного пользования с объёмом двигателя 3 л необходимо было заплатить 3 400 RUB. Сейчас же эта сумма для физлиц поднялась до 970 тысяч рублей! Свыше 3,5 л — около 1 235 000 росс. руб. А это уже серьёзные деньги, — отмечает Алексей Мартыновский. — С другой стороны, значительная часть людей уже не смотрит в сторону больших моторов. Даже многие комплектации BMW Х5, Х6, Х7 — солидных внедорожников — располагают ДВС с рабочим объёмом до 3 литров. И по статистике продаж только нашего автохауса, 90% авто, которые ввозились к нам в страну, были с двигателем меньше вышеназванной цифры.

Отвечая на наш вопрос о том, повлияет ли в целом на рынок автомобилей повышение утилизационного сбора, Алексей Мартыновский говорит, что «цены на новые машины будут расти сразу, а „бэушка“ подтянется вслед за ними».

Продавцы в Малиновке: «Утильсбор — это налог на богатых»

Мы также заглянули на известный авторынок в Малиновке. Некоторые продавцы комиссионных площадок скептически восприняли новость о повышении утильсбора в соседней стране, но от разговора с журналистом не отказались.

— Сами россияне мне говорят, что пока ничего не ясно. Вроде подняли налог, а вроде и нет. В новостях везде раструбили, но мои знакомые не столкнулись с повышением цен, — заявил нам сотрудник одного из автокомисов. — Никто не хочет (да и не будет) платить там этот сбор! Какой тогда смысл в автомобиле за такую цену для обычного человека?

Ещё один продавец на рынке (представился руководителем автохауса) также выразил уверенность, что в Беларусь изменения придут ещё не скоро.

— Думаю, в Беларуси утильсбор в ближайшее время точно не поднимется. Все же надеются, что мы останемся некой транзитной и нейтральной стороной для России в этом плане на ближайшее время и потом. Честно говоря, я не понимаю, почему этот налог подняли так резко в РФ. С какой целью это сделали? Вывод у меня напрашивается только один — защищают своё производство! Вот в Беларуси есть плюсы, которых нет в России. К примеру, у нас имеются определённые льготы на покупку автомобилей для отдельных категорий граждан — знаменитый 140-й указ! А это ведь 50-процентная скидка на растаможку машины из США или Европы. Ну здорово ведь!

— В России сейчас большие изменения для автомобилей с моторами объёмом свыше 3 литров. Думаю, из-за того, что сильно увеличится стоимость таких машин, их просто перестанут привозить. Только, возможно, продолжат это делать какие-то очень зажиточные люди. Не зря же утильсбор некоторые называют «налогом на богатых»!

— Если говорить об электромобилях, то в таких авто есть высоковольтная батарея, а её утилизация — очень сложный и дорогостоящий процесс. Соответственно, с точки зрения логики утильсбора электрокар — это такой же автомобиль, требующий переработки, как и любой другой. Поскольку большинство «электричек» на сегодня импортируются в нашу страну, они неизбежно должны подорожать наравне с другими авто при введении утильсбора.

— На мой взгляд, одна из главных задач такого налога — влияние на выброс углекислого газа в атмосферу. Чем меньше машин с большим объёмом двигателя ввозятся в страну, тем меньше загрязняется воздух, это работает как некий стопор для людей, которые, например, покупали автомобили с могучими моторами, чтобы «понтоваться». Думаю, повышение налога напрямую связано с помощью экологии, — высказал свои догадки ещё один представитель автохауса. Правда, сфотографироваться на фоне эффектного электрокара мужчина отказался, да и имя своё в публикации попросил не называть...

Зато нам удалось разговорить человека, честно представившегося перекупщиком (повезло же!). Он поделился с нами некоторыми секретами:

— Многие россияне раньше пользовались услугами другой страны для того, чтобы обойти налоги, установленные родным государством. Например, ввозили автомобили через Кыргызстан. Но сейчас уже у РФ появляются к ним вопросы по поводу машин, привезённых таким образом. Хочу заметить: пусть через Беларусь перемещать автомобили выходит дороже, но зато процесс безопасный и стабильно приносящий прибыль! Многие мои знакомые перекупщики и компании из России больше доверяют белорусской стороне, нежели, например, киргизской. А для нашей республики есть и свои плюсы: при увеличении налога бюджет страны тоже увеличивается, ну и таможня получает прибыль, — пожёвывая сигарету, выдал нам конфиденциальную информацию мужчина.

Кстати, утилизировать машину в нашей стране можно несколькими способами: собрать с неё все запчасти, какие только возможно, продать их на рынке или на барахолке и отправить авто на металлолом (получив при этом деньги за продажу автокомпонентов и металла); оповестить ГАИ о том, что надо снять машину с учёта (так как ей уже не пользуются), позвонить в ЖЭС по месту прописки, сообщить им о таком автомобиле (далее они приедут и заберут его на утилизацию). Или можно благополучно забыть о своей старенькой «подруге», оставив её на парковке около многоквартирного дома либо на даче. Мы, к слову, подготовили об этом большой видеорепортаж.

Утилизационный сбор — это единовременный платёж государству за утилизацию автомобиля, снимающийся в Республике Беларусь заблаговременно с новых авто. Если говорить простыми словами, то это налог, который платится в республиканский бюджет и распределяется, соответственно, на республиканские нужды, такие как, например, НДС.

В Евросоюзе заботу об утилизации обычно берут на себя либо государство, либо крупные производители и импортёры. В дальнейшем это ведёт к появлению утилизационных центров. В Беларуси данная процедура пока ещё чётко не определена, но предполагает появление расходов, которые сегодня превращаются в сбор, взимаемый с новых ввозимых автомобилей прямого или параллельного импорта.

Как правило, экономические взаимоотношения Беларуси и РФ предполагают зеркальное применение законодательства, связанного с импортом, поэтому вполне можно ожидать похожих шагов по изменению ставок в ближайшее время и в нашей стране. Но уже сейчас очевидно: утилизационный сбор неизбежно скажется на цене автомобилей. Это может затормозить появление на рынке новых, ранее неизвестных автомобильных брендов, значительно сузив доступный ассортимент как легковой, так и коммерческой техники.