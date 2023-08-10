Поход валькирий 2 Марина Дульнева, The Insider

10.08.2023, 14:49

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Как Польша и Литва готовятся остановить «вагнеровцев».

Москва и Минск уже прямо намекают, что наемники ЧВК Вагнера, базирующиеся в Беларуси, могут попытаться прорваться на территорию Евросоюза под предлогом создания Сувалкского коридора до Калининграда. И хотя такая авантюра вряд ли может завершиться успехом, в Польше и Литве к этому готовятся абсолютно серьезно: в конце концов, и в полномасштабное вторжение в Украину тоже поначалу многие не могли поверить. Повторить такую ошибку никто не хочет.

На днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что группа вагнеровцев расположилась недалеко от границ республики, и допустил, что Литва, Латвия и Польша могут закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций наемников. О готовности к такому шагу ранее говорили и польские власти. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, пока в этом районе находятся около 100 вагнеровцев, а в целом, по его оценке, в Беларуси сейчас больше 4 тысяч наемников группы Вагнера. На данный момент Литва планирует закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Кроме того, Вильнюс и Варшава думают, как защитить Сувалкский коридор, который проходит вдоль границ Польши и Литвы и отделяет Беларусь от Калининградской области.

Такая активность в странах Евросоюза стала ответом на ряд заявлений Москвы и Минска, а также заявлений самого «Вагнера». Сразу после приезда вагнеровцев в Беларусь Дмитрий Уткин («Вагнер») заявил наемникам: «Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро». А учитывая то, что Пригожин, как вскоре выяснилось, не только избежал уголовного дела, но активно продолжил работать на государство (например, участвовал в организации кулуарных встреч с африканскими лидерами на саммите в Петербурге), стало понятно, что и ЧВК Вагнера также остается в обойме у Кремля. Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России очень нужен Сувалкский коридор и у Кремля «готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы». Александр Лукашенко также заявил, что вагнеровцы, которые базируются в Беларуси, хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Правда, вскоре он «дал заднюю», заявил, что пошутил и что Сувалкский коридор «нам тысячу лет не нужен». Вообще российские пропагандисты нередко стращают Запад угрозами нападения, иногда и ядерной войной, но в этот раз европейские соседи отреагировали по принципу «не ждем, а готовимся».

Дорога в Калининград

О Сувалкском коридоре впервые стали говорить в середине 1990-х годов, еще при Ельцине. Тогда обсуждался проект строительства дороги, которая будет объединять Беларусь с Калининградом, и в Польше были люди, которые положительно к этому проекту отнеслись, вспоминает польский журналист политолог Зигмунд Дзеньчоловский. По его оценке, основные опасения, которые тогда звучали, были связаны не с геополитическими, а с экологическими проблемами:

«Зачем нам эта автострада, у нас же там чистые озера, чистый воздух, нам эти грузовики не нужны. Это были 1995–1996 годы. Но тогда в этом не было жесткого политического конфликта. Сейчас это воспринимается иначе, но, на мой взгляд, это такие московские игры, попытка дестабилизировать обстановку в Польше, привнести в нашу жизнь немножко реальных опасений, что они могут это сделать. Я считаю, что намного жестче звучали первые заявление о возможности применения ядерного оружия. Тогда все боялись — и простые люди, и эксперты. Тогда никто не понимал, готовы они пойти на это или нет. Они потерпели поражение под Киевом — черт знает, что может родиться в их головах. Но сейчас это воспринимается просто как словесные маневры».

В полноценное нападение мало кто верит, тем более что нескольких тысяч человек, которые сейчас находятся на территории страны, явно недостаточно для этого, но в к провокациям готовятся серьезно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы могут помогать мигрантам пересечь польскую границу, а также попробовать пересечь ее и сами, выдавая себя за мигрантов. Люди из ЧВК Вагнера, предположил Моравецкий, могут переодеться в форму погранслужбы Беларуси. Журналист Дзеньчоловский считает, что политики специально стращают население: в октябре в Польше состоятся парламентские выборы, и правящая партия активно использует образ внешнего врага. Правда, незадолго до полномасштабного вторжения в Украине также была популярна точка зрения, что слухи о российском нападении — пиар-стратегия украинских политиков, использующих это для укрепления свой популярности.

Литовский политолог, профессор Университета имени Витаутаса Великого Лаурас Белинис, считает, что на данном этапе рано говорить, к чему эти провокации могут привести:

«Да, мы, конечно, уже замечали, что два белорусских вертолета незаконно пересекли границу Польши, но это был традиционный российский прием — провоцировать, не заходя далеко за грань. Чтобы рассуждать о возможности реальной серьезной провокации, нужно оценить ресурсы, которые есть у России и Беларуси. Группа Вагнера, хотя и насчитывает десятки тысяч людей, рассредоточена и лишена тяжелого вооружения. Пока оценивать ситуацию стоит как попытки белорусской и российской сторон держать западные страны в напряжении. Для белорусской стороны вагнеровцы выглядят как та сила, которая может постараться просочиться в Польшу. Но создать какую-то реальную военную угрозу — нет, конечно. Скорее, это будет похоже на те провокации с мигрантами, которые пытались массово идти через польскую, литовскую и латвийскую границы. Подобными информационными вбросами внимание Запада хотят отвлечь от Украины, закамуфлировав поражения на фронте».

С этой мыслью согласен и бывший польский дипломат, экс-директор Информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель:

«Это больше вопрос психиатрический, чем политологический. Мне кажется, уже никто не обращает внимания на разные высказывания каких-то дурацких депутатов, если мы слышим полный бред даже с самого верха — от Путина. Он демонстрирует полное отсутствие понимания реального мира. А то, что пишет и говорит Медведев? Есть определенные сценарии, связанные с тем, что у режимов Путина и Лукашенко нет никаких тормозов. Есть, конечно, вопрос ядерного оружия. Но все-таки я не думаю, что стоит считать режимы Путина и Лукашенко режимами-самоубийцами. Эти люди — трусы, от них можно ожидать разного. Но даже они понимают, что какая-то откровенная конфронтация с НАТО закончилась бы для них трагично».

При этом Пшель отмечает, что готовить меры для защиты стран Североатлантического альянса и Европейского союза все-таки нужно.

Что будет в случае конфликта

В марте прошлого года Польша решила увеличить численность военных до 300 тысяч человек. Когда начались проблемы с мигрантами на белорусской границе, туда перевели несколько тысяч военных, которые помогали охранять границу. Также в стране находится 4-5 тысяч военных из США, и их количество будет расти (именно они, например, охраняют Жешув — аэропорт и город, который играет ключевую роль в военном снабжении Украины). Кроме того, Польша ведет переговоры о масштабных поставках вооружения из Южной Кореи. Под давлением ситуации Варшава принимает меры, чтобы лучше вооружиться, а на восток перебрасываются военные подразделения.

В Польше мало кто сомневается в том, что, если вагнеровцы все же решат прорвать Сувалкский коридор, страна сразу получит реальную поддержку со стороны союзников: «Это не 1939 год, когда Польша осталась без реальной помощи со стороны Англии и Франции, — отмечает Дзеньчоловский. — Сейчас есть один враг — это Путин, это Россия. Все понимают, что есть красные линии, которые перейти нельзя. И реальная попытка что-то сделать на территории Польши получит необходимый ответ».

И со стороны Литвы, и со стороны Латвии все возможные силы стянуты к Сувалкскому коридору и подготовлены к разным возможным провокациям, говорит Лаурас Белинис, но, соглашается он, странам не придется защищаться в одиночку:

«Это будет вся мощь натовских стран. Без поддержки они точно не останутся, об этом уже сказано давно, и все это понимают. Путин и Лукашенко — тоже. Я думаю, что сегодня это война на словах. Затеять серьезную военную авантюру еще и на западных границах российско-белорусского союза было бы очень рискованно. Тем более что на украинском фронте России все больше и больше не везет».

О подключении коллективных сил обороны НАТО в случае в Сувалкским коридором говорит и Роберт Пшель. Он считает, что нужно готовиться к сценарию, при котором существует реальная угроза попытки вторжения на территорию любой страны НАТО. И на этот случай есть оборонительные планы и контингент в пограничных странах. За вопросы обороны отвечает не только Польша, но и НАТО коллективно, подчеркивает эксперт. Он не сомневается, что у России, которая и Украину не может удалить, нет сил, чтобы тягаться с НАТО, но провокация с белорусскими вертолетами на территории Польши показывает, что с пониманием ситуации «у некоторых людей в Минске что-то не то», поэтому готовиться надо всерьез.

Марина Дульнева, The Insider

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