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«Глядя на вас, тоже хочется улыбнуться»

  • 10.08.2023, 15:15
«Глядя на вас, тоже хочется улыбнуться»

Народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов объяснил, почему всегда улыбается.

Народному артисту Беларуси Ярославу Евдокимову самокритичности не занимать. Недавно исполнитель бессмертных «Фантазера» и «Майского вальса» с присущим ему юмором объяснил в соцсетях, почему на фото всегда улыбается, пишет «Комсомолка».

Оказалось, его третья жена Ирина Крапивницкая очень любит фотографировать артиста.

- Я вынужден постоянно улыбаться, потому что большинство моих фотографий без улыбки не советую смотреть перед сном: Дон Карлеоне в раздумьях над страшной местью…, - пошутил Евдокимов и посоветовал поклонницам:

- Так что все, кто пишет «красавчик», трижды подумайте.

Это предупреждение совершенно не остановили подписчиц соцсетей артиста, даже наоборот – они начали наперебой хвалить его внешность, голос и чувство юмора.

- Глядя на Вас, тоже хочется улыбнуться, - наперебой пишут поклонницы.

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