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Гомельского предпринимателя задержали за комментарии в адрес российских военных

  • 10.08.2023, 15:25
  • 1,870
Гомельского предпринимателя задержали за комментарии в адрес российских военных

И «оскорбление Лукашенко».

Белорусские госсми вчера сообщили о задержании 59-летнего гомельчанина «за оскорбительные комментарии в адрес российских военных, которые участвуют в «спецоперации» в Украине», пишет «Флагшток».

Кроме того, его обвинили в «оскорблении Лукашенко».

Издание смогло найти имя задержанного. Им оказался предприниматель из Гомеля Игорь Штермер.

Судя по активности в социальных сетях, Игорь Штермер мог быть задержана еще в конце марта 2023 года.

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