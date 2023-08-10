Гомельского предпринимателя задержали за комментарии в адрес российских военных 10.08.2023, 15:25

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И «оскорбление Лукашенко».

Белорусские госсми вчера сообщили о задержании 59-летнего гомельчанина «за оскорбительные комментарии в адрес российских военных, которые участвуют в «спецоперации» в Украине», пишет «Флагшток».

Кроме того, его обвинили в «оскорблении Лукашенко».

Издание смогло найти имя задержанного. Им оказался предприниматель из Гомеля Игорь Штермер.

Судя по активности в социальных сетях, Игорь Штермер мог быть задержана еще в конце марта 2023 года.

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