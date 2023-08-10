Жительница Лиды нашла в старой книге 100 долларов и пошла в обменник

Жительница Лиды нашла в старой книге 100 долларов и пошла в обменник2
- 10.08.2023, 15:56
- 11,032
Что было дальше?
В начале августа в оперативно-дежурную часть Лидского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из банковских отделений в Лиде женщина предъявила для обмена купюру достоинством 100 долларов США, которая вызвала у работников банка сомнение в подлинности, рассказали в Лидском РОВД.
Как позже выяснилось, женщина нашла банкноту в одной из книг домашней библиотеки. Самостоятельно определить, что банкнота поддельная, у женщины не получилось. Купюра выглядела, как настоящая. Именно поэтому местная жительница обратилась в банк для обмена её на белорусские рубли.
В ходе проведения проверки по данному факту было установлено, что аналогичные купюры в Беларуси ранее изымались в 1998-м году.