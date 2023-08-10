Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили КамАЗ с россиянами 10.08.2023, 16:09

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Видеофакт.

Комитет Стратегических коммуникаций ВСУ показал успешную ликвидацию защитниками из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко личного состава оккупантов. Видео пресс-служба СтратКома опубликовала на своем телеграм-канале.

«В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко попала в российский КамАЗ с личным составом на ходу с помощью FPV-дрона», - сказано в подписи под видео.

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