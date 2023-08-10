закрыть
10 августа 2023, четверг, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили КамАЗ с россиянами

  • 10.08.2023, 16:09
  • 3,718
Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили КамАЗ с россиянами

Видеофакт.

Комитет Стратегических коммуникаций ВСУ показал успешную ликвидацию защитниками из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко личного состава оккупантов. Видео пресс-служба СтратКома опубликовала на своем телеграм-канале.

«В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко попала в российский КамАЗ с личным составом на ходу с помощью FPV-дрона», - сказано в подписи под видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко
Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов