Установлены повседневные удовольствия, которые повышают «мощность» мозга 2 10.08.2023, 16:19

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Тесты показали, как они усиливают умственные способности.

Команда специалистов Нью-Йоркского университета установила, что музыка и кофе значительно улучшают когнитивные способности. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Авторы работы использовали технологию мониторинга активности мозга добровольцев в режиме реального времени во время выполнения тестов для оценки умственных способностей. Во время оценки испытуемые должны были носить специальные трекеры на запястье и на голове, а полученные с них данные анализировал ИИ.

Представленные задачи участники выполняли под действием различных стимуляторов: музыки, кофе и духов. Они также прошли эти тесты без стимуляторов.

Результаты показали повышенную активность мозговых волн «бета-диапазона», связанную с пиковыми когнитивными способностями, когда испытуемые слушали музыку или пили кофе. В частности, музыка, созданная искусственным интеллектом, была связана со значительным приростом производительности мозга. Употребление кофе привело к заметному, но менее выраженному усилению когнитивных способностей, а духи дали самый скромный прирост.

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