Шумно, резонансно, но запоздало1
- Александр Невзоров
- 10.08.2023, 16:25
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Сила реакции должна равняться величине реагента.
Шумно, резонансно, но запоздало «покаялся» основатель и владыка Яндекса Аркадий Волож, назвавший войну Путина «варварской».
Хиловато. Все же «сила реакции должна равняться величине реагента». Волож - слишком большая величина, чтобы отделаться общими словами про «ужас войны».
Происходящее в Украине - неизбежное и закономерное следствие порочности России, ее истории, мифологии, культуры, традиций и принципов власти.
Кровавая рожа «пожирательницы соседей» все равно, рано или поздно, прогрызла бы маску приличия, которую на нее натянул Горбачев.
Ведь война, грабежи, подлость репрессии - это смысл существования России, а не просто «аффект» подлого режима.
Столь крупнокалиберная фигура, как Волож не может этого не понимать. И на иллюзии он тоже не имеет права.
Александр Невзоров, (Telegram https://t.me/nevzorovtv/10128)