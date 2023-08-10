Шумно, резонансно, но запоздало 1 Александр Невзоров

10.08.2023, 16:25

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Сила реакции должна равняться величине реагента.

Шумно, резонансно, но запоздало «покаялся» основатель и владыка Яндекса Аркадий Волож, назвавший войну Путина «варварской».

Хиловато. Все же «сила реакции должна равняться величине реагента». Волож - слишком большая величина, чтобы отделаться общими словами про «ужас войны».

Происходящее в Украине - неизбежное и закономерное следствие порочности России, ее истории, мифологии, культуры, традиций и принципов власти.

Кровавая рожа «пожирательницы соседей» все равно, рано или поздно, прогрызла бы маску приличия, которую на нее натянул Горбачев.

Ведь война, грабежи, подлость репрессии - это смысл существования России, а не просто «аффект» подлого режима.

Столь крупнокалиберная фигура, как Волож не может этого не понимать. И на иллюзии он тоже не имеет права.

Александр Невзоров, (Telegram https://t.me/nevzorovtv/10128)

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