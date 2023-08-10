В Испании арестовали яхты, самолеты и дома российских бизнесменов 10.08.2023, 16:50

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Оказавшиеся под санкциями олигархи пытались скрыть и вывезти свое имущество.

Правительство Испании арестовало активы российских бизнесменов, подвергшихся санкциям. Речь идет о 10 самолетах, 5 яхтах, 357 объектах недвижимости и 22 автомобилях. Эта информация была обнародована на основе данных департамента национальной безопасности Испании и представлена радиостанцией Cadena SER.

Среди активов, которые были арестованы, находятся многочисленные яхты, в том числе мегаяхта Crescent длиной 153 метра, оцениваемая более чем в $600 млн, которую связывают с директором Роснефти Игорем Сечиным. Также среди задержанных яхт упоминают яхту Valerie, принадлежащую председателю Ростеха Сергею Чемезову, и яхту Lady Anastasia, связанную с гендиректором Рособоронэкспорта Александром Михеевым.

В перечень подлежащих аресту активов также вошли частная яхта Tango, стоимость которой оценивается в 90 млн евро, ее владельцем считается Виктор Вексельберг, основатель группы Ренова. Также были арестованы прогулочный катер Sasha Primero и вспомогательное судно Neva Primero.

Эти активы находятся под запретом, ожидая административного решения от компетентных органов, владельцы данных активов не разглашаются.

По информации полиции Испании, оказавшиеся под санкциями российские бизнесмены пытались скрыть и вывезти свое имущество. Например, владельцы яхт Valerie и Tango предприняли попытки изменить их названия и документацию, но их планы были сорваны и суда задержаны.

Также в феврале бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная вместе с мужем Артуром Очеретным решили избавиться от элитных квартир в Испании, поскольку опасались попасть под санкции ЕС.

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