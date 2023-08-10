ВСУ взяли в плен группу оккупантов из Московской области 10.08.2023, 17:05

Российские военные признали, что командиры бросили их на верную смерть.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен очередную группу российских захватчиков, причем на левом оккупированном берегу Днепра. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.

Мобилизированные интервенты из 1822-й отдельной бригады территориальных войск РФ остались на рискованном передовом участке с одним советским биноклем, неработающей рацией и минимумом боеприпасов.

Пленные родом из Московской области. Они признали, что командиры бросили их на верную смерть.

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