ВСУ взяли в плен группу оккупантов из Московской области
- 10.08.2023, 17:05
Российские военные признали, что командиры бросили их на верную смерть.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен очередную группу российских захватчиков, причем на левом оккупированном берегу Днепра. Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.
Мобилизированные интервенты из 1822-й отдельной бригады территориальных войск РФ остались на рискованном передовом участке с одним советским биноклем, неработающей рацией и минимумом боеприпасов.
Пленные родом из Московской области. Они признали, что командиры бросили их на верную смерть.