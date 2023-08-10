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В Литве перехватили дрон, летевший со стороны Беларуси

  • 10.08.2023, 17:15
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В Литве перехватили дрон, летевший со стороны Беларуси

Пограничники использовали оборудование для перехвата беспилотников.

В Шальчининкайском районе Литовские пограничники посадили дрон с дистанционным управлением. Беспилотник использовали с белорусской стороны для контрабанды сигарет, сообщает Государственная пограничная служба Литвы.

Вечером 8 августа литовские пограничники возле деревни Канюкай (Шальчининкайский район) услышали подозрительные звуки, напоминающие звуки дрона в темноте. Через некоторое время сотрудники КПП «Трибонис» Варенской пограничной группы VSAT с помощью приборов ночного видения в небе зафиксировали летающий объект.

Пограничники использовали оборудование для перехвата беспилотников, взяли дрон под контроль и посадили его. В ходе осмотра устройства выяснилось, что это самодельный дрон с дистанционным управлением. Внутри устройства пограничники обнаружили 360 пачек сигарет «NZ Gold» белорусского производства.

Человек, создавший дрон и управлявший им, пока не установлен.

Как писал сайт Charter97.org, лидские пограничники обнаружили тайник с дронами в 4 километрах от границы.

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