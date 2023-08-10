Уже завтра начнут действовать нововведения от белорусских мобильных операторов 1 10.08.2023, 17:42

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Подробности.

Мобильные операторы Беларуси вводят изменения с 11 августа 2023 года, сообщает «Комсомолка». Так А1 проинформировал о том, что для комфорта абонентов фиксированной связи, подключенных по технологии GPON, входящая и исходящая скорости интернета будут равны. Новый принцип работы внедряется уже с пятницы, 11 августа, коснется он всех тарифных планов фиксированного интернета по названной технологии.

С 12 августа 2023 года МТС начинает реализовывать вводимый порядок по добросовестному использованию мобильного трафика. Фактически, речь идет о том, что для абонентов, которые превысили лимит по предоставляемому им трафику, будет изменена скорость подключения (до конца текущего календарного месяца).

life:) повышает стоимость ряда тарифных планов. Новые цены вводятся с 22 августа, так, к примеру, абонентская плата на тарифах «Бесконечный», «Бесконечный+», «Бесконечный Pro», «Все включено», Play увеличится на один рубль, по некоторым иным тарифам прибавка составит 2 рубля.

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