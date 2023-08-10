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Грузии заявила, что детально изучит санкции, введенные США против «Белавиа»

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  • 10.08.2023, 18:07
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Грузии заявила, что детально изучит санкции, введенные США против «Белавиа»

Страна уже вводила ограничения для белорусской авиакомпании.

Агентство по Гражданской авиации Грузии совместно с профильными госорганами детально изучит новые санкции, которые США ввели в отношении белорусского авиаперевозчика «Белавиа» и примет соответствующее решение. Об этом говорится в заявлении грузинского авиационного ведомства.

В Агентстве отметили, что из-за прошлых санкций Тбилиси ограничил с июня 2023 года эксплуатацию «Белавией» самолетов Boeing для полетов в Грузию. Все рейсы белорусской авиакомпании осуществлялись на воздушных судах Embraer.

«Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии осуществляет постоянный мониторинг санкций и ограничений, налагаемых международными организациями гражданской авиации и компаниями-производителями гражданской авиации, исходя из целей обеспечения безопасности пассажиров, полетов и авиационной безопасности», — уточнили в грузинском авиационном ведомстве.

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