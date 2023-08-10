«БСБ Банк» переводит расчеты по картам Mastercard с долларов на злотые 10.08.2023, 18:19

Кого это коснется?

«БСБ Банк» с 14 августа изменит валюту расчетов по карточкам платежной системы Mastercard с долларов на польские злотые. Речь об операциях по такому «пластику» за границей (в том числе в зарубежных интернет-магазинах) и в Беларуси в устройствах других банков (если это касается работы с валютой), отмечает zerkalo.io.

Если валюта карты и валюта операции не совпадают, то при расчетах картами Mastercard «БСБ Банка» появится конверсия через польский злотый, уточняет банк и приводит несколько примеров.

Так, если по долларовой карте купить товары на 30 долларов, то со счета спишут сумму в американской валюте, конвертации не будет. Но если карта рублевая, а покупка — в долларах, то схема конвертации такая: доллары пересчитываются в злотые по курсу Mastercard, далее злотые пересчитываются в белорусские рубли по курсу платежных карточек «БСБ Банка» на момент отражения операции по счету.

Но может быть еще более сложная схема конвертации. «У вас карта в белорусских рублях. Вы совершаете покупку в швейцарских франках. В этом случае произойдут конвертации из швейцарских франков в доллары, из долларов в злотые по курсу Mastercard на момент совершения операции. Далее злотые конвертируются в белорусский рубль по курсу банка на момент отражения операции по счету», — поясняют в финучреждении.

Почему банк переходит на злотые и касаются ли изменения платежей внутри страны

— Данное решение принято в зависимости от сложившихся условий на рынке и межбанковских взаимоотношений, — поясняют в банке.

Что касается покупок в белорусских рублях, то все остается без изменений. По картам Visa изменений не будет, отмечает «БСБ Банк».

Напомним, ранее некоторые белорусские банки перевели расчеты по картам Mastercard с евро на юани.

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