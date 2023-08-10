закрыть
10 августа 2023, четверг, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Над нами в мире смеются»: Соловьев устроил истерики в эфире

7
  • 10.08.2023, 18:23
  • 2,806
«Над нами в мире смеются»: Соловьев устроил истерики в эфире

Пропагандиста возмутило, что российский рубль стал одной из трех самых слабых валют в мире.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил скандал в прямом эфире, возмущаясь обвалу российского рубля, курс которого рухнул и вплотную подобрался до психологической отметки в 100 руб. за доллар. Во время эфира программы телеведущий заявил, что над Россией начали смеяться за границей, поскольку по итогам года рубль стал одной из трех слабых валют в мире, пишет dialog.ua.

Он обвинил в происходящем российский Центробанк, который не только не удержал российскую валюту от падения, но и не удосужился пояснить россиянам, почему рубль обвалился настолько сильно.

«Какого хр.на курс так скачет, то над нами и все за границей теперь смеются? Что одна из трех самых слабых валют в мире рубль благодаря гениальной политике Центробанка, который презирает народ, чтобы хоть слово сказать ему о чем-то», - заявил Соловьев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко
Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов