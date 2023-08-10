«Над нами в мире смеются»: Соловьев устроил истерики в эфире 7 10.08.2023, 18:23

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Пропагандиста возмутило, что российский рубль стал одной из трех самых слабых валют в мире.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил скандал в прямом эфире, возмущаясь обвалу российского рубля, курс которого рухнул и вплотную подобрался до психологической отметки в 100 руб. за доллар. Во время эфира программы телеведущий заявил, что над Россией начали смеяться за границей, поскольку по итогам года рубль стал одной из трех слабых валют в мире, пишет dialog.ua.

Он обвинил в происходящем российский Центробанк, который не только не удержал российскую валюту от падения, но и не удосужился пояснить россиянам, почему рубль обвалился настолько сильно.

«Какого хр.на курс так скачет, то над нами и все за границей теперь смеются? Что одна из трех самых слабых валют в мире рубль благодаря гениальной политике Центробанка, который презирает народ, чтобы хоть слово сказать ему о чем-то», - заявил Соловьев.

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