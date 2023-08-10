СМИ: Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus 3 10.08.2023, 18:38

ВВС Германии дали «зеленый свет».

Правительство Германии в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

По информации издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали «зеленый свет» на поставку ракет Taurus.

На прошлой неделе ведомство канцлера получило от Министерства обороны презентацию, в которой кратко излагались наиболее важные факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц согласился на поставки новых систем вооружений для Украины.

В то же время Воздушные силы выразили надежду, что Германия передаст ВСУ ракет Taurus.

- Мы надеемся, что ракеты Taurus скоро прибудут, - говорится в сообщении в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».