СМИ: Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus

СМИ: Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus3
- 10.08.2023, 18:38
ВВС Германии дали «зеленый свет».
Правительство Германии в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.
По информации издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали «зеленый свет» на поставку ракет Taurus.
На прошлой неделе ведомство канцлера получило от Министерства обороны презентацию, в которой кратко излагались наиболее важные факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.
Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц согласился на поставки новых систем вооружений для Украины.
В то же время Воздушные силы выразили надежду, что Германия передаст ВСУ ракет Taurus.
- Мы надеемся, что ракеты Taurus скоро прибудут, - говорится в сообщении в Twitter.