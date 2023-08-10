Украинские пограничники-минометчики «разносят» укрепленные позиции россиян 10.08.2023, 18:52

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Операция была проведена под Бахмутом.

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян под Бахмутом и атаковали их из минометов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

- Пограничники-минометчики «разносят» укрепленные позиции оккупантов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло под Бахмутом. На видео можно увидеть точные удары по военным РФ.

Ситуация в районе Бахмута

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.

«Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наступательные действия Украины были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая», - сказала она.

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