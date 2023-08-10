Во сколько белорусам обойдется открытие «шенгена» с помощью посредников? 1 10.08.2023, 19:22

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Ценники бьют рекорды.

Открыть шенген-визу белорусам сейчас по-прежнему непросто — ситуация все время меняется. Посредники обещают упростить эту задачу, однако у некоторых расценки за услуги довольно велики. «Зеркало» узнало, на какие визы они могут записать человека, сколько ждать моменты подачи и во сколько обойдутся посреднические услуги.

В сети визовых центров, у которых есть представительства в Минске и областных городах, сообщили, что сейчас под туристический шенген чаще всего открывают однократные визы под конкретную поездку.

— Самый быстрый вариант — греческий шенген. Виза однократная, максимум — на две недели. Если вы не выкупаете бронирование билетов и отеля, то нужно предоставить информацию из банка о движении средств на вашем карт-счету за три месяца, а в остатке должно быть 2500 евро, — сообщила консультант компании.

Подавать документы надо за 20 дней до предполагаемой поездки, это можно сделать в визовых центрах в Минске, Бресте, Гродно или Витебске, при чем в региональных городах очередь подойдет быстрее. Есть места и на ближайшие числа, но тут главное успеть подготовить пакет документов.

— Если записываться на подачу в Минске, то даты есть на конец августа. Наша услуга стоит 300 рублей (надо внести 50% предоплату), в нее входит запись на подачу, заполнение анкеты, оформление билетов и отеля. В визовом центре с вас возьмут сбор 65 евро (226 рублей. Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 10 августа. — Прим. ред.).

По словам консультанта, консульство Испании рассматривает документы на туристический шенген полтора месяца после подачи, немецкий шенген надо ждать 6−8 месяцев только для подачи документов. На сентябрь записывают людей, которые хотят подать документы на итальянскую визу.

— Но цена за наши услуги не везде одинаковая, она зависит от того, на какую визу вы хотите подаваться. Это потому, что разная стоимость талонов в визовый центр, которые нам дают регистраторы. При подаче на испанскую визу наши услуги стоят 400 рублей, немецкую — 350 рублей, итальянскую — 850 рублей.

Еще одна посредническая компании сообщила, что по их наблюдениям для туристов лучше всего визы выдает Италия. Ближайшая запись на подачу документов в визовый центр ожидается в сентябре. За услугу посредника клиенту надо будет заплатить 890 рублей, плюс консульский сбор 35 евро (122 рубля) и сервисный сбор 20 евро (69 рублей).

— У нас последние итальянские визы выходили от полугода до 2-х лет. Остальные страны ставят в основном под поездку, — сообщили в компании.

Также фирма предлагает рассмотреть вариант открытия немецкой гостевой визы, но это только в том случае, если есть знакомые или родственники в Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах или Словении.

— Немцы ставят визы до 5 лет, но запись на подачу будет на весну-лето следующего года, при этом выбрать дату нельзя. Подавать документы надо лично. Услуга записи стоит 100 рублей, заполнение анкеты — 50 рублей, перевод справки о доходе — 25 рублей, консульский сбор — 35 евро (122 рубля).

На сайте третьего посредника отмечен очень большой список стран, в визовые центры которых они помогают записаться на подачу документов на шенген. Однако при общении выясняется, что многая информации уже неактуальна. Например, раньше фирма помогала с подачей анкеты через Москву для получения визы Франции, а сегодня этот вариант не работает.

— Из туристических виз мы помогаем с испанской и греческой. Это однократные визы, но бывает их открывают и на более длительный срок. В обоих случаях подача личная, в Минске, — рассказали в компании.

За услугу посредника при открытии визы Греции надо заплатить 390 рублей, сюда входит консультация, помощь, запись на подачу документов (дата будет через месяц). Есть талоны и на ближайшую дату — она будет через 10 дней, но это плюс еще 150 рублей за услугу. Можно оплатить только талон на подачу документов, это будет стоить 180 рублей. После подачи надо ждать получения шенгена до трех недель.

Сопровождение посредника для получения визы Испании стоит 500 рублей, только запись на подачу — 400 рублей. Сейчас записывают на подачу документов в сентябре-октябре, потом будет рассмотрение в консульстве, оно длится до 6 недель.

Уточним, что в тексте приведены расценки только некоторых посредников. В отдельных случаях стоимость подобных услуг может превышать сумму в 1000 рублей. К примеру, пользователь TikTok под ником ksunhrun рассказала подписчикам о предложении записаться на французский шенген на декабрь за 2000 рублей. В комментариях пишут, что это «еще одно подтверждение, что самые богатые люди живут в Беларуси» и что открытие визы сейчас — «по цене почки».

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