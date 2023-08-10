Украина изменила тактику наступления: ВСУ «выносят» россиян с дистанции 1 10.08.2023, 19:29

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В этом украинским бойцам значительно помогут ракеты Taurus.

Немецкие СМИ рассказали, с чем связано решение Германии одобрить поставку в Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать объекты на расстоянии в 500 км. После первоначальных проблем Украина изменила тактику.

Таким образом, Генеральный штаб Украины снова все больше полагается на артиллерийский огонь, небольшие наступления и атаки на российскую военную логистику.

Как отмечает dialog.ua, по словам военного эксперта и профессора политологии Карло Масала, крылатые ракеты Taurus могут укрепить этот тип операций.

«Особенно против российских командных пунктов и хорошо укрепленных складов боеприпасов в тылу Украина могла бы эффективно использовать Taurus», — заявил он.

Немецкий эксперт по внешней политике партии СДПГ Адис Ахметович изданию t-online, что сложности с украинским наступлением и плотная линия обороны россиян вынудили Берлин пересмотреть свое решение, предоставив для Украины ракеты, способные усилить ее военный потенциал.

- Мы хотели чего-то другого, особенно для Украины, — отметил он.

Крылатые ракеты Taurus имеют дальность более 500 километров, могут проникать в бункеры и считаются сложными для перехвата. Бундесвер имеет более 600 систем Taurus, но только 150 в настоящее время считаются действующими. Другие могут быть отремонтированы промышленностью. Неизвестно, сколько крылатых ракет федеральное правительство намерено предоставить Украине.

По словам Ахметовича, не следует делать неверных выводов только потому, что первая фаза наступления развивается недостаточно быстро. Операция далека от завершения, и важнее обеспечить Киев тем, что нужно ВСУ в этот критический момент. В том числе немецкие крылатые ракеты Taurus.

- Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы, — сказал Ахметович.

В последние несколько дней появились признаки того, что партия канцлера меняет свою позицию в отношении передачи крылатых ракет Taurus. Андреас Шварц был первым политиком СДПГ, публично отважившимся на публикацию в «Шпигеле». «Мы, как НАТО, сказали, что пока нужны Украине, будем помогать», — сказал Шварц t-online. Сюда же относится адаптация к изменившейся ситуации на поле боя.

«Украинская армия в настоящее время в основном атакует пути снабжения и склады боеприпасов. «Таурус» с его большой дальностью может очень помочь Украине в этих деликатных ударах по российской логистике», — сказал депутат от СДПГ.

Ожидается, что горячая фаза контрнаступления продлится до конца октября.

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