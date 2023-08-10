«День работы – и 96 рублей в кармане» 1 10.08.2023, 19:54

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Сколько белорусы могут заработать на бруснике?

Не успел завершиться черничный сезон, как ягодники переключились на другую лесную ягоду – бруснику. Но чтобы заработать, придется продавать ее на рынке. Заготовители платят мало, отмечает сайт ganc-chas.by.

Зарабатывать на бруснике стали жители Ганцевичского и Лунинецкого районов. Именно их можно встретить на рынке в г. Барановичи с лесной ягодой. Продают ее по цене от 4 до 5 рублей за литр.

«Я оптом продавала, два ведра, чтоб не стоять и успеть на дизель. Так скинула цену и отдала по 4 рубля за литр. День работы – и 96 рублей в кармане», – рассказала ганцевчанка, пенсионерка Ольга Петровна.

Она сказала, что вместе с ней торговала женщина из Лунинецкого района, которая поделилась информацией, что у них уже некоторые заготовители начали принимать бруснику по цене от 2,5 рубля за килограмм.

Подтвердить эту информацию в ягодных вайбер-чатах не получилось. Там есть объявления только по закупке малины, голубики, ежевики, клубники.

Впрочем, возможно, что массово заготовители не принимают бруснику из-за того, что официальный сезон ее заготовки наступит несколько позднее. Так, из официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале решения Брестского облисполкома следует, что собирать бруснику в 2023 году в юго-западном регионе можно будет только с 12 августа.

Однако опытные ягодники утверждают, что в основном брусника уже созрела и готова к употреблению.

«Жара какая стояла! Вот поэтому ягода в лесу уже зрелая, красная. Кто ж ее незрелую брать будет? Такую не продашь, только зазря ягоду испортишь. И труд свой напрасный», – сказала пенсионерка из Ганцевичей.

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