Ученые назвали привычки, которые могут продлить жизнь на 24 года
- 10.08.2023, 20:05
- 1,462
Они достаточно простые.
Новое исследование, в котором приняли участие более 700 000 американских ветеранов, сообщает, что люди, которые к среднему возрасту перенимают восемь привычек здорового образа жизни, могут рассчитывать на то, что проживут значительно дольше, чем те, у кого мало таких привычек или вообще нет, отмечает lenta.ua.
Как показало свежее исследование Американского общества питания, восемь здоровых привычек, которые приобретают люди к 40 годам, увеличивает продолжительность жизни мужчин на 24 года, а женщин — на 21 год. Впрочем, слегка продлить свою жизнь могут и те, кто начнет следовать им в более позднем возрасте.
Вот эти привычки в порядке их влияния на продолжительность жизни — от наибольшего к наименьшему:
- физические упражнения;
- отсутствие зависимости от опиоидов;
- отказ от курения;
- управление уровнем стресса;
- соблюдение здорового питания;
- умеренное употребление алкоголя;
- приоритет хорошего сна;
- поддержание позитивных социальных отношений.
Даже добавление только одной из перечисленных привычек в привычный распорядок жизни давало мужчинам и женщинам дополнительно 4,5 или 3,5 года жизни соответственно. А два здоровых вида поведения продлили жизнь мужчинам на семь лет, а женщинам — на восемь.
В то же время сильнее всего сокращают жизнь отсутствие физической активности, употребление опиоидов и курение. Эти факторы увеличивают риск смерти в более раннем возрасте на 30–45%.
«Стресс, пьянство, плохое питание и плохая гигиена сна были связаны с увеличением риска смерти в более раннем возрасте примерно на 20%, а отсутствие позитивных социальных отношений повышало этот риск на 5%», — говорится в релизе исследования.
Многие задумываются об изменении образа жизни, когда большая ее часть остается позади. Исследователи заметили увеличение количества здоровых привычек у людей 50 и 60 лет. Но это все же лучше, чем ничего, считают они.
«Никогда не поздно вести здоровый образ жизни», — подводит итог ведущий автор исследования специалист по здравоохранению в Департаменте по делам ветеранов в США Сюан-Май Нгуен