Ученые назвали привычки, которые могут продлить жизнь на 24 года 10.08.2023, 20:05

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Они достаточно простые.

Новое исследование, в котором приняли участие более 700 000 американских ветеранов, сообщает, что люди, которые к среднему возрасту перенимают восемь привычек здорового образа жизни, могут рассчитывать на то, что проживут значительно дольше, чем те, у кого мало таких привычек или вообще нет, отмечает lenta.ua.

Как показало свежее исследование Американского общества питания, восемь здоровых привычек, которые приобретают люди к 40 годам, увеличивает продолжительность жизни мужчин на 24 года, а женщин — на 21 год. Впрочем, слегка продлить свою жизнь могут и те, кто начнет следовать им в более позднем возрасте.

Вот эти привычки в порядке их влияния на продолжительность жизни — от наибольшего к наименьшему:

- физические упражнения;

- отсутствие зависимости от опиоидов;

- отказ от курения;

- управление уровнем стресса;

- соблюдение здорового питания;

- умеренное употребление алкоголя;

- приоритет хорошего сна;

- поддержание позитивных социальных отношений.

Даже добавление только одной из перечисленных привычек в привычный распорядок жизни давало мужчинам и женщинам дополнительно 4,5 или 3,5 года жизни соответственно. А два здоровых вида поведения продлили жизнь мужчинам на семь лет, а женщинам — на восемь.

В то же время сильнее всего сокращают жизнь отсутствие физической активности, употребление опиоидов и курение. Эти факторы увеличивают риск смерти в более раннем возрасте на 30–45%.

«Стресс, пьянство, плохое питание и плохая гигиена сна были связаны с увеличением риска смерти в более раннем возрасте примерно на 20%, а отсутствие позитивных социальных отношений повышало этот риск на 5%», — говорится в релизе исследования.

Многие задумываются об изменении образа жизни, когда большая ее часть остается позади. Исследователи заметили увеличение количества здоровых привычек у людей 50 и 60 лет. Но это все же лучше, чем ничего, считают они.

«Никогда не поздно вести здоровый образ жизни», — подводит итог ведущий автор исследования специалист по здравоохранению в Департаменте по делам ветеранов в США Сюан-Май Нгуен

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