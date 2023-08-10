ГУР Украины о взрывах в московском Домодедово: Путин все меньше контролирует ситуацию 10.08.2023, 20:20

Кремль не может справиться с защитой столицы РФ.

В четверг, 10 августа, представитель ГУР Украины Андрей Юсов, комментируя взрывы в Москве и области, заявил, что в РФ происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину.

«Происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину. Демонстрация на весь мир, что «вторая армия мира», конечно, никакая не вторая и она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья происходит. Работаем дальше», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, подобных инцидентов все больше и больше.

«И количественно, и качественно, и география расширяется. Это означает, что режим Путина контролирует ситуацию на России все меньше и меньше. Вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства», — добавил он.

Юсов заявил, что теперь перед так называемыми российскими элитами стоит вопрос: может, лучше вернуть ПВО на территорию собственного государства?

Комментируя взрыв на территории Загорского оптико-механического завода, Юсов заявил, что если режим Путина хочет, чтобы все думали, что там действительно была пиротехника, то пусть так и будет.

«Пиротехника, так пиротехника», — сказал Юсов.

В четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, ранее сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово.

В то же время в Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, его вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

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