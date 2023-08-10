Военный эксперт: ВСУ готовятся к форсированию Днепра 10.08.2023, 20:33

Роман Свитан

Коллаж: Главред

Роман Свитан проанализировал карту боевых действий.

ВСУ продолжают наступательные действия в Херсонской области, уже вскоре они должны привести к какому-то результату. Враг же пытается наступать на Купянском направлении, ведь только там может хоть как-то двигаться.

Для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что происходящее сейчас по левому берегу – элементы подготовки к форсированию Днепра.

Свитан отметил, что принудительная эвакуация населения, которая в частности планируется в Купянском районе, должна происходить со всей 30-километровой прифронтовой зоны. Ведь 30 километров – это дальность работы армейской артиллерии.

По его словам, оккупанты будут двигаться в районе Луганского направления. Это оптимально, с точки зрения логистики и системы управления, подлетного времени самолетов с аэродромов, базирующихся на территории России.

- Это лучший вариант для россиян, где можно более-менее двигаться, – заметил полковник запаса.

Он пояснил, что основное направление – Купянское. Ведь это ближайшая точка к Валуйкам, которые являются основным логистическим военным хабом в данном регионе. Так что это самый лучший для россиян участок фронта, где можно наступать.

Свитан отметил, что одна из задач врага – захватить Купянск Узловой, чтобы дальше использовать его для перебрасывания войск. Ведь основной поток военной амуниции захватчиков идет именно по железной дороге.

Что означают действия ВСУ на левом берегу Днепра

Полковник запаса объяснил, что уже неделю – полторы земля на левом берегу Херсонской области готова принимать тяжелую технику. То, что там сейчас происходит, начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Новой Каховкой, – элементы подготовки к форсированию Днепра.

По его словам, удары ВСУ по вражеским штабам возобновились после того, как россияне начали подтягивать командные пункты в Каховку и Новую Каховку. До этого их там не было, так как украинские защитники выбили оккупантов оттуда.

- Движение, которое сейчас видно практически по всей линии фронта, активизация боевых действий в ближайшее время приведет к какому-то результату, – уверен Свитан.

Военный эксперт добавил, что все зависит от замысла Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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