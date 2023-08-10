В Шотландии организуют крупнейшую экспедицию по поиску лох-несского чудовища 4 10.08.2023, 21:01

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Иллюстративное фото

Несси будут разыскивать с помощью дронов и гидрофона, отслеживающего звуки под водой.

В августе в Шотландии будет организована самая масштабная за последние 50 лет экспедиция по поиску легендарного лох-несского чудовища. Об этом сообщается на сайте проекта Lock Ness Centre (перевод — lenta.ua).

В исследовании озера Лох-Несс смогут принять участие волонтеры. Их пригласили присоединиться к команде Lock Ness Exploration и попытаться отыскать таинственного монстра.

Сколько всего человек примет участие в поисках Несси, неизвестно. Во время экспедиции будут использованы дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, отслеживающий звуки под водой.

По словам организаторов, поиски чудовища будут самыми крупными с 1972 года – тогда якобы живущего в водоеме монстра пыталось найти Бюро расследований озера Лох-Несс.

Лох-несское чудовище, или Несси, – персонаж шотландского фольклора. Первые упоминания о монстре, якобы живущем в озере Лох-Несс, появились в жизнеописании святого Колумбы примерно в 700 году.

Люди утверждали, что видели животное в водах Лох-Несса во второй половине XIX и в начале XX века. В 1933 году в СМИ появилась первая фотография предполагаемого существа. Годом позднее Несси засняли на видео.

Исследователи неоднократно пытались обнаружить таинственное чудовище. Некоторым из них даже, по их словам, удалось запечатлеть животное. Однако ни одно из доказательств наука не считает достаточным, чтобы признать существование Несси.

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