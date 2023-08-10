В школах с начала учебного года откроются новые профильные классы
- 10.08.2023, 21:13
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С их помощью хотят закрыть нехватку кадров на предприятиях.
В школах с начала нового учебного года откроются инженерные классы. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, передает БелТА.
Интерес к инженерным профессиям сегодня снижается, заметил министр. В связи с этим «разработана учебно-программная документация», позволяющая с 1 сентября приступить к открытию инженерных классов. Программу разрабатывал ведущий технический университет — БНТУ, который определен координатором этой работы, но ее будут проводить все университеты технического профиля страны в тесном взаимодействии с главными управлениями по образованию.
По его словам, при подготовке ребят будет реализована связка «школа — университет — предприятие». Каждый технический вуз имеет теснейшие кооперационные связи с реальным сектором экономики. Ребята, обучающиеся в инженерном классе, будут приходить на промышленные предприятия, «видеть свое потенциальное рабочее место».