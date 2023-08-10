На какие провокации могут пойти Путин и Лукашенко против соседних стран? 4 10.08.2023, 21:29

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Могут быть использованы мигранты.

Поведение Путина и его вассала Лукашенко все больше напрягает соседние страны. На какие провокации они могут пойти? Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал «24 Каналу», что вряд ли пойдет речь о штурме польской границы вооруженными «вагнеровцами». Их одномоментно уничтожат польские пограничники, которых усилили 10 тысячами военных.

Скорее всего, боевиков используют для профессиональной координации мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Польши. Людей могут вооружить не только камнями и палками, но и кустарными средствами борьбы против пограничников.

Кроме того, Россия и Беларусь могут заблокировать Сувалкский коридор – и тогда полностью нарушится соединение между странами НАТО.

Отметис, что в конце июля более 100 «вагнеровцев» двигались в сторону Сувалкского коридора. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал это шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию.

«Много сигналов, что Путин с Лукашенко пытаются понять, где провокационный предел, когда НАТО все-таки будет реагировать или не будет», – отметил Тизенгаузен.

Были случаи, когда российские самолеты маневрировали в опасной близости к американским дронам и даже сбивали их. Но самый главный «экзамен» – это два белорусских вертолета, нарушивших воздушное пространство Польши.

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