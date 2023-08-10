Virgin Galactic доставила первых туристов к границе космоса 3 10.08.2023, 21:35

Одному из них — 80 лет.

Космическая компания Virgin Galactic, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном, в четверг, 10 августа, успешно доставила к границе космоса свой первый экипаж космических туристов и вернула их на Землю. Трансляция полета велась на YouTube-канале компании, отмечает «Немецкая волна».

Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) был запущен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту около 88 км, где начинается невесомость. Продолжительность полета составила 45 минут.

Трое космических туристов

На борту находились шесть человек - главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу, пилот Келли Латимер и трое туристов - 80-летний бывший британский спортсмен Джон Гудвин, страдающий болезнью Паркинсона, Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс из Антигуа и Барбуды, выигравшие право на полет в благотворительной лотерее.

Полет космолета стал кульминацией обещания, данного Ричардом Брэнсоном почти 20 лет тому назад, - доставить туристов в космос и дать им возможность испытать невесомость и увидеть планету Земля.

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