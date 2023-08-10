«Продают «однушки» в столице, а тут покупают трехкомнатные» 10.08.2023, 21:47

Как детсад под Минском переделали в жилье.

В городском поселке Свислочь под Минском бывший детский сад переделали под жилье. Получился «клубный» дом на 30 квартир, причем среди них есть и двухуровневые. СМИ рассказывали об этом проекте еще два года назад. Сегодня в базе «Онлайнера» можно найти несколько вариантов по этому адресу. Посмотрели на фото и цены и узнали, как вообще «зашли» аудитории необычные квартиры.

Бывший детский сад, а теперь дом с жилыми квартирами, буквально утопает в лесу. Рядом река. Находятся «квадраты» километрах в 30 от МКАД, в поселке Свислочь, это считается уже Пуховичским районом. Адрес — улица Партизанская, 29б.

В базе выставлены несколько квартир без отделки, еще одна — с минимальной отделкой, есть также вариант от собственников, с ремонтом. Рассмотрим их чуть подробнее.

Например, вот трешка на 72,8 «квадрата»: там одна проходная гостиная и две спальни. Базовая отделка в квартире есть: светлые обои, линолеум, стоят двери. За этот вариант (на третьем этаже из трех) просят $47 320 по курсу.

А есть и трехкомнатная от собственников. Как пояснили в агентстве недвижимости, владельцы уезжают из-за смены места работы, поэтому продают жилье в Свислочи.

Эта трешка на первом, за нее хотят около $54,5 тысячи по курсу. Общая площадь 82,6 «квадрата». Продают с мебелью и бытовой техникой, в объявлении отмечают, что тут есть 10-метровая лоджия, ее можно увидеть на фото.

Пока без хозяев и две четырехкомнатные, причем одна из них — двухуровневая. Тут отделки нет совсем, квартира в черновом варианте.

— Это последняя двухуровневая квартира в этом доме, остальные разобрали, — пояснила эксперт.

Купить такую можно за $68 тысяч по курсу. Вход в квартиру отдельный, с улицы.

Площадь немаленькая — 136 «квадратов». Планировка нестандартная. На первом уровне — кухня-столовая и гостиная, еще комната и прихожая. На втором уровне — три комнаты с лоджией, коридор. На каждом этаже — раздельные санузел и ванная.

Одноуровневая четырешка чуть поменьше, на 100 «квадратов», продается примерно за $60 100 по курсу, она тоже «черновая».

— Большая часть квартир продана. В первом подъезде осталось всего две на продажу, во втором — три или четыре, — рассказывает агент недвижимости Наталья. — Многие из переехавших в этот дом — минчане, причем есть несколько молодых семей, которые продали свои однокомнатные, а здесь купили трехкомнатные.

Похоже, подкупили людей и цены с метром «по 500».

Наталья поясняет, что первыми ушли квартиры не очень большой площади.

— То, что осталось, часто по 90—100 «квадратов».

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