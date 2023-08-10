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Появились новые кадры повреждений российского танкера SIG и «Оленегорского горняка»

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  • 10.08.2023, 21:53
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Появились новые кадры повреждений российского танкера SIG и «Оленегорского горняка»

На видео видна огромная дыра на боковой части SIG.

Морские дроны с разницей в один день атаковали российский танкер SIG и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». В результате атаки два судна получили существенные повреждения.

Новые кадры повреждений в своем телеграм-канале опубликовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

Российский танкер Sig, который был атакован морским дроном 4 августа, получил немалые повреждения. На видео, которое выложил Сергей Стерненко, видна огромная дыра на боковой части корабля.

Значительные повреждения получил и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Его морские дроны атаковали в ночь на 4 августа.

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