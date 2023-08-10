Логойск засыпало градом
- 10.08.2023, 21:59
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Местные жители переживают за урожай.
Град выпал вечером 10 августа в Логойске и окрестностях. Фотографии и видео последствий опубликовал телеграм-канал «Логойск (не)официально».
Град был размером с горох, но «сыпал» щедро. Больше всех досталось улицам Озерная и Чапаева в Логойске, а также деревне Уболотье и городскому поселку Плещеницы. Пострадали теплицы, овощи на грядках и цветы в клумбах.
— Гартензии хана! — вздохнула местная жительница в одном из опубликованных видео.