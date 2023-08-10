Байден запросил у Конгресса $24 миллиарда для Украины

Байден запросил у Конгресса $24 миллиарда для Украины2
- 10.08.2023, 22:31
США непреклонны в своей поддержке украинского народа.
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины.
Как сообщает Reuters (перевод - nv.ua), 40 миллиардов долларов, которые Байден запросил у Конгресса, включают:
- 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;
- 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;
- 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях.
Как сообщает NYT, запрос президента США включает 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, используемого для военных нужд. Еще 8,5 млрд долларов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а 2,3 млрд долларов — на увеличение помощи от других доноров через Всемирный банк.
Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал агентству Reuters, что потребности велики, и Белый дом надеется, что с Конгрессом удастся достичь соглашения по запросу, который охватывает только первый квартал текущего 2024 финансового года.
Другой чиновник заявил, что США выполняют свое обещание поддержать Украину в ее борьбе против российского вторжения и «не постесняются попросить дополнительные средства», если это потребуется.