Байден запросил у Конгресса $24 миллиарда для Украины 2 10.08.2023, 22:31

Джо Байден

США непреклонны в своей поддержке украинского народа.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины.

Как сообщает Reuters (перевод - nv.ua), 40 миллиардов долларов, которые Байден запросил у Конгресса, включают:

- 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;

- 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;

- 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях.

Как сообщает NYT, запрос президента США включает 13,1 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия Пентагона, используемого для военных нужд. Еще 8,5 млрд долларов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а 2,3 млрд долларов — на увеличение помощи от других доноров через Всемирный банк.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал агентству Reuters, что потребности велики, и Белый дом надеется, что с Конгрессом удастся достичь соглашения по запросу, который охватывает только первый квартал текущего 2024 финансового года.

Другой чиновник заявил, что США выполняют свое обещание поддержать Украину в ее борьбе против российского вторжения и «не постесняются попросить дополнительные средства», если это потребуется.

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