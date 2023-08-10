Украинские бойцы ликвидировали российские минометы и инженерные комплексы «Торнадо» 10.08.2023, 22:43

Операция произошла на Южном направлении.

Украинские военные на Южном направлении фронта продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование сил специальных операций ВС Украины.

«Специальные инженерные комплексы «Торнадо» на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта уничтожены благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины», - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что это произошло на Южном направлении.

«Там украинские воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно уничтожили их», - добавили в ССО.

Украинские защитники уточнили, что в целом точным огнем было поражено 5 вражеских целей.

Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника.

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