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«Шторм» оккупантов разбился об оборону ВСУ на Купянском направлении

  • 10.08.2023, 23:01
«Шторм» оккупантов разбился об оборону ВСУ на Купянском направлении

За сутки украинские бойцы уничтожили три склада боеприпасов россиян на этом направлении.

Оккупанты раз за разом пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. 10 августа в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что для этого командование армии РФ бросает в атаку роты «Шторм Z».

По словам Череватого, «Шторм Z» на указанном направлении передали роль ЧВК «Вагнер», теперь восемь отрядов штрафников идут в атаку, не считаясь с потерями. Они несколько раз пытались пойти на прорыв, неизменно терпя поражения.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что только за последние сутки вражеские силы остались без семи грузовиков с оружием, две гаубицы «Д-20», три танка «Т-72», «Орлан-10», два миномета и три склада боеприпасов. Череватый выразил уверенность в том, что солдатам Путина не удастся преодолеть оборону украинских защитников.

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