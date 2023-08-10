«Шторм» оккупантов разбился об оборону ВСУ на Купянском направлении 10.08.2023, 23:01

За сутки украинские бойцы уничтожили три склада боеприпасов россиян на этом направлении.

Оккупанты раз за разом пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. 10 августа в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что для этого командование армии РФ бросает в атаку роты «Шторм Z».

По словам Череватого, «Шторм Z» на указанном направлении передали роль ЧВК «Вагнер», теперь восемь отрядов штрафников идут в атаку, не считаясь с потерями. Они несколько раз пытались пойти на прорыв, неизменно терпя поражения.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что только за последние сутки вражеские силы остались без семи грузовиков с оружием, две гаубицы «Д-20», три танка «Т-72», «Орлан-10», два миномета и три склада боеприпасов. Череватый выразил уверенность в том, что солдатам Путина не удастся преодолеть оборону украинских защитников.

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