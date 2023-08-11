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Как сложились для белорусских футболистов первые матчи третьего раунда еврокубков

  • 11.08.2023, 0:40
Как сложились для белорусских футболистов первые матчи третьего раунда еврокубков

БАТЭ крупно уступил «Шерифу».

Два белорусских клуба продолжают выступление в футбольных еврокубках. 10 августа борисовский БАТЭ и гродненский «Неман» сыграли первые матчи третьего квалификационного раунда.

После вылета из Лиги чемпионов БАТЭ пополнил состав участников Лиги Европы. В четверг, 10 августа, в Тирасполе борисовчане встретились с местным «Шерифом» и крупно уступили — 1:5. Гол престижа на счету игрока БАТЭ Сиди Бане. Ответный матч состоится в Венгрии ровно через неделю, пишет zerkalo.io.

В Лиге конференций «Неман», преодолев уже два круга, противостоял в гостях словенскому «Целе». Футболисты из Гродно проиграли с минимальным счетом — 0:1. Повторный поединок пройдет в Венгрии 17 августа.

Напомним, что из-за санкций белорусские клубы должны играть домашние матчи без зрителей и на нейтральных полях.

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