«F-16 могут появиться на фронте в Украине внезапно» 11.08.2023, 2:01

Эксперт объяснил, что на это указывает.

Лидер США Джо Байден разрешил западным партнерам Украины начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Это свидетельствует о том, что эта авиация может внезапно появиться на поле боя.

Такое мнение выразил украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, после получения F-16 не за горами будет передача ВСУ ATACMS.

Обучение пилотов на F-16

Олег Жданов отметил, что такое решение Байдена очень важно для Украины. Украинцы должны быть готовы к тому, что истребители F-16 могут оказаться на фронте внезапно.

- В военном бюджете Штатов на этот год заложено 100 миллионов долларов на обучение пилотов в США. Думаю, есть информация, что вполне возможно, какая-то группа пилотов прошла обучение на самолетах F-16. Нам нужно быть готовыми к тому, что они могут появиться на поле боя внезапно, – считает он.

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