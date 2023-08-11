В подмосковном Одинцово вспыхнул мощный пожар: жители говорят о взрывах 11.08.2023, 7:36

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Огонь виден за километры.

В российском Подмосковье вспыхнул сильный пожар. На этот раз в подмосковном Одинцово загорелся склад около одного из жилых комплексов.

Это произошло около 23:00 в четверг, 10 августа. Российские пропагандистские каналы публиковали кадры, на которых видно, что пожар на месте очень сильный, его было видно за километры, сообщает obozrevatel.com.

По словам местных, огромные клубы дыма были видны со всего Одинцово.

Как пишут российские Telegram-ресурсы, якобы горел склад в районе ЖК «Одинград».

По уточненным данным пропагандистов, вспыхнул склад площадью 2000 квадратных метров на Зеленой улице. Предварительно, пострадавших нет.

«Местные жители слышали звуки похожие на взрывы. Зарево от огня и дым видны за несколько километров. На место выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет», – сообщают российские телеграмм-каналы.

Позже пропагандисты заявили, что в здании, которое охватило огнем, якобы находились склады двух логистических компаний и организация по приему вторсырья. Также там располагались «склады компании, которая занимается торговлей пивом».

Из-за пожара полностью обрушилась кровля и перекрытие, сообщают российские СМИ. Также известно о пострадавшем – это местный сторож, который спасаясь от пламени прыгнул со 2-го этажа.

Накануне над территорией Одинцовского района Московской области был сбит беспилотник, летящий в направлении Москвы.

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