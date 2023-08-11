ГУР: Российские офицеры массово стреляют в себя на фронте 11.08.2023, 7:38

Количество суицидов значительно возросло после вторжения в Украину.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину среди российских офицеров значительно возросло количество суицидов. Вероятно, это связано со страхом мести со стороны украинских военных.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он предложил оккупантам, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, единственный правильный выход – сдаться в плен с помощью проекта «Хочу жить».

«Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло и возросло значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (что их догонят украинские военные – ред.)», – отметил Юсов.

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