Минобороны Беларуси сообщило о «попытках проникновения на охраняемые территории и объекты»
- 11.08.2023, 7:41
Над одной из воинских частей летал беспилотник.
За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты, заявили в Министерстве обороны Беларуси. Число попыток не называется.
«Задержанные переданы органам охраны правопорядка», — проинформировали в ведомстве.
Также задержан оператор беспилотника, который пытался запустить его «над территорией одной из воинских частей».
«Средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией», — сообщили в Минобороны.
Решением министра обороны награждены все военнослужащие, «проявившие бдительность, профессионализм и решительность», добавили в ведомстве.