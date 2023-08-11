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Минобороны Беларуси сообщило о «попытках проникновения на охраняемые территории и объекты»

  • 11.08.2023, 7:41
Минобороны Беларуси сообщило о «попытках проникновения на охраняемые территории и объекты»
иллюстративное фото

Над одной из воинских частей летал беспилотник.

За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты, заявили в Министерстве обороны Беларуси. Число попыток не называется.

«Задержанные переданы органам охраны правопорядка», — проинформировали в ведомстве.

Также задержан оператор беспилотника, который пытался запустить его «над территорией одной из воинских частей».

«Средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией», — сообщили в Минобороны.

Решением министра обороны награждены все военнослужащие, «проявившие бдительность, профессионализм и решительность», добавили в ведомстве.

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