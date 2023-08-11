Невзоров: Путин откровенно «двинулся» 1 11.08.2023, 7:57

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Александр Невзоров

Публика только и ждет, когда он вытащит семечки и начнет плеваться шелухой.

Пока у Зеленского хватает характера, мудрости и возможностей утверждать, что «с Путиным он никогда и ни о чем договариваться не будет», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Будем надеяться на то, что именно такая решимость будет вечной, что никогда и ничто не заставит Зеленского беседовать с умалишенным лжецом.

Разумеется, любые переговоры с Путиным — пустая трата времени.

Профессиональный врун Путин, никогда не замеченный ни в одном слове правды, скользкий и откровенно «двинутый» на конспирологии и историософии, как собеседник — невыносим.

Путинская наглость, акцентированная подворотницкая манера речи тоже могут «выбесить» кого угодно.

Для публики любое выступление Путина сводится к ожиданию «когда же он вытащит семечки» и начнет плеваться шелухой».

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