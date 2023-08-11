Невзоров: Путин откровенно «двинулся»1
- 11.08.2023, 7:57
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Публика только и ждет, когда он вытащит семечки и начнет плеваться шелухой.
Пока у Зеленского хватает характера, мудрости и возможностей утверждать, что «с Путиным он никогда и ни о чем договариваться не будет», пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Будем надеяться на то, что именно такая решимость будет вечной, что никогда и ничто не заставит Зеленского беседовать с умалишенным лжецом.
Разумеется, любые переговоры с Путиным — пустая трата времени.
Профессиональный врун Путин, никогда не замеченный ни в одном слове правды, скользкий и откровенно «двинутый» на конспирологии и историософии, как собеседник — невыносим.
Путинская наглость, акцентированная подворотницкая манера речи тоже могут «выбесить» кого угодно.
Для публики любое выступление Путина сводится к ожиданию «когда же он вытащит семечки» и начнет плеваться шелухой».