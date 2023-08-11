Борьба за Черное море: Украина нанесла неожиданный удар 1 11.08.2023, 8:06

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Коллаж: liga.net

К чему привели атаки морских дронов на российские суда.

Одна из целей войны России против Украины – полное уничтожение экономики. Фактическая блокада украинских морских перевозок в начале вторжения – главный рычаг этого процесса. Следует напомнить, что именно Россия первая начала атаки на коммерческие корабли, в начале войны напав на турецкое судно Yasa Jupiter, которое шло курсом на Румынию под флагом Маршалловых Островов. На борту находилось 19 человек, в том числе 11 украинцев.

Зерновая сделка позволила частично и на время решить этот вопрос, но выход РФ из договора и массированный ракетный обстрел портов Украины вновь закрыли море и уменьшили экспортные возможности нашей страны.

Украинский ответ был лишь вопросом времени. Атака морских дронов на российские суда в районе Новороссийска и Керчи, а также объявление Украиной о военной угрозе для судоходства в акватории черноморских портов РФ Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи, Тамани показали серьезный настрой украинской стороны изменить ситуацию.

Украинские действия ударят по объемам российского экспорта, так как судоходные компании уже остерегаются отправлять в порты страны-агрессора свои корабли и задумываются о других маршрутах. Поиск альтернативных путей экспорта для РФ будет большой проблемой. В феврале 2023 года в силу вступил запрет на импорт российских нефтепродуктов в страны ЕС, потому основным рынком стали страны Средиземноморья и Африки, а для этого необходимо тихое и безопасное Черное море.

Сайт obozrevatel.com разбирался, к чему приведут украинские атаки на российские суда и каковы их последствия для РФ.

Нефтепродукты под ударом

Силы обороны Украины провели результативную атаку на российский порт и военно-морскую базу Новороссийска, существенно повредив десантный корабль «Оленегорский горняк» и чуть позже – танкер «Сиг». Перед этим была проведена атака на российские патрульные катера, сопровождавших торговое судно «Спарта IV». Несмотря на то что «Сиг» и «Спарта IV» ходят под гражданским флагом, они задействованы для перевозки топлива и военных грузов. С 28 февраля 2022 года российские военные суда лишены возможности проходить через Босфор (с начала российского вторжения в Украину Турция закрыла проливы для прохода военных кораблей. – Ред.), из-за чего группировка войск РФ в Сирии и Средиземноморье чрезвычайно зависит от этих судов.

К слову, Новороссийск россияне используют еще и как перевалочную базу для доставки военных грузов морским транспортом в порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя. Как транспортное средство использовались преимущественно десантные корабли ВМФ РФ.

Однако главный акцент украинских ударов рассчитан на уменьшение экспорта России из черноморских портов, в первую очередь нефтяного. В июле россияне отгрузили из Новороссийска почти 59 млн баррелей сырой нефти, что составляет треть экспорта страны. В порту также переваливаются и другие виды топлива: дизель, бензин и лигроин, а также зерно, предназначенное для мирового рынка. В Новороссийске также заканчивается нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, по которому из Казахстана идет до 1,3 млн баррелей нефти в сутки, откуда она отправляется во многие страны, а по трубопроводу из Волгограда поступает 4 млн тонн дизельного топлива в год. Ко всему этому в Новороссийске расположены и два нефтяных терминала. В общем, украинским силам есть над чем работать и что атаковать.

Когда роешь другому яму

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. После этого РФ принялась забрасывать ракетами и дронами различных видов украинскую портовую инфраструктуру, задействованную в экспорте зерновых. В местах, которые были атакованы, хранилось около миллиона тонн продовольствия. Главная цель – выкинуть Украину с мирового рынка продовольствия и занять это место, параллельно разрушив экономику, которая традиционно ориентирована на экспорт зерновых. Однако как это часто бывает, запущенный бумеранг вернулся в обратную сторону.

Еще в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на морских судах. Этим летом ситуация начала меняться. Зерновые трейдеры, морские перевозчики и страховщики все больше опасаются работать с россиянами и резко повысили для них ставки фрахта, а также плату за страховые услуги, сообщает Reuters. Страхование зерновозов, следующих в Новороссийск и Тамань, которые обеспечивают 70% российского зернового экспорта, стоит на десятки тысяч долларов в день дороже, чем для аналогичных судов, идущих в Румынию или Болгарию. И до выхода Кремля из зерновой сделки такая страховка требовала уплаты «премии за риск» в размере около 10 тысяч долларов в день. Но после украинских ударов ставки поднялись еще выше.

Такое развитие событий уже негативно сказывается на экспорте РФ. Так, по словам главы российского Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, все это приводит к удорожанию зерна из России на мировом рынке, а значит, снижается его конкурентоспособность. Российский Минсельхоз заявил, что прогнозирует снижение экспорта все тех же зерновых на 8% в этом году по сравнению с прошлым. В общем, «все идет по плану».

С Россией не хотят сотрудничать

Близость российских военных к торговым портам может увеличить риск для гражданских судов, считает аналитик по сырьевым товарам компании Kpler Алексис Эллендер.

«Те, кто работает на рынке морских перевозок, говорят, что не ожидают нападения Украины на международные коммерческие суда. Но есть риск, что суда попадут под перекрестный огонь противоборствующих сторон. Потому некоторые владельцы уже не хотят перевозить российские грузы», – сказал он.

Эксперты считают, что с Россией больше нельзя вести дела по-старому. С юридической и моральной точки зрения неоправданно, чтобы танкеры продолжали доставлять российскую нефть, считает директор S&P Global Market Intelligence Байрон МакКинни. К этому добавились и высокие экономические риски.

«В этих условиях цены на страхование значительно вырастут, что сделает эти поставки нерентабельными. Судно и ваш экипаж будут подвергаться огромному риску», – сказал он.

Атак на российские корабли будет больше

«Я уверен, что недавние атаки будут не последними и украинские военные продолжат оказывать сильное давление как на военные, так и коммерческие судна, задействованные для перевозки грузов армии России, – говорит военный эксперт Александр Коваленко. – Танкеры, которые агрессор использует для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, не имеют какой-то серьезной защиты от наших дронов. Да и как показывает практика, даже десантный корабль «Оленегорский горняк», имеющий вооружение, чтобы отбивать подобные атаки, не справился с этим. Я бы не назвал проведение подобных операций блокадой Черного моря, но то, что для российских кораблей угроза возрастает многократно, – это точно. Когда наши действия в этом плане станут системными – а это будет скоро, – то россияне попросту не смогут выходить за пределы своих портов. Да и там они будут в опасности».

Россия должна потерять покой и на суше, и на море, и именно поэтому, по мнению эксперта, атак на суда оккупанта будет все больше.

«На сегодня поставлена четкая задача – уничтожение Черноморской флотилии Российской Федерации. Совсем скоро подобные атаки станут таким же обыденным делом, как атаки воздушных дронов российской территории. После освобождения Запорожской области и левобережной части Херсонщины к этому процессу мы сможем подключить и дальнобойные ракеты, как авиационные, так и противокорабельные. Так что совсем скоро я ожидаю более активного развития событий в этом отношении и хороших новостей», – подчеркнул Александр Коваленко.

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