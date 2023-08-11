Российский пропагандист спросил у Путина, почему Беларусь полномасштабно не воюет на стороне РФ 3 11.08.2023, 8:10

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Фото: Getty Images

Что тот ему ответил?

Прокремлевский «военкор» Александр Сладков в своем телеграм-канале написал о том, что якобы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность участия Беларуси в российской агрессии против Украины.

Пропагандист рассказал, что у него была возможность лично спросить Путина, почему Беларусь не воюет на стороне России.

«Верховный (верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) ответил: «Зачем?» Я подумал и понял, что я с ним абсолютно согласен», — написал Сладков.

Когда произошел этот разговор, пропагандист не уточняет. Отметим, что в июне Владимир Путин встречался с российскими «военкорами». На том мероприятии также присутствовал Сладков. Однако в пресс-релизе, который опубликовала пресс-служба Кремля, вопрос участия Беларуси в развязанной Россией войне не поднимался ни Сладковым, ни другими участниками встречи.

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