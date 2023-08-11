Как заблокировать Wi-Fi от хитрых соседей
- 11.08.2023, 8:22
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Простые способы, о которых многие забывают.
Сегодня Wi-Fi-роутер есть практически в каждом доме и офисе. Люди постоянно пользуются Интернетом для различных дел. Но бывает, что скорость передачи данных резко снижается, и тогда мы начинаем что-то подозревать. И тогда возникает вопрос: как можно узнать, кто пользуется моим Wi-Fi? А использовать Сеть может кто угодно. Сайт glavred.info рассказал, как это предотвратить.
Как заблокировать вай фай от соседей
Шифрование WPA2
Шифрование проверяет подлинность и гарантирует, что доступ к вашей сети получит только тот, кто знает пароль к роутеру. Это самый простой и рабочий способ защитить свое соединение.
Если вдруг маршрутизатор не поддерживает WPA2, лучше его поменять. Протокол WEP устарел и не гарантирует безопасность.
Фильтрация MAC-адресов
У каждого из устройств, которые подключаются к вай-фай роутеру, есть свой уникальный МАС-адрес.
Не хотите, чтобы кто-то незнакомый подключался к вашему Интернету – зайдите в настройки и включите фильтрацию MAC-адресов. Вы выключите все адреса, которые не относятся к вашим устройствам, и никто не сможет подключиться.
Поменяйте SSID
Когда вы только приобрели роутер, он может быть виден во включенном виде со своим заводским названием.
Заводские пароли и IP-адреса таких устройств легко находятся в Сети и каждый может подобрать пароль. Поэтому SSID нужно менять сразу после покупки.