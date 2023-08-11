Над Россией смеются даже африканские аборигены Телеграм-канал «Родина слонов»

11.08.2023, 8:33

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Технологический упадок во всей красе.

Практически ежедневные техногенные аварии, пожары и взрывы на российских гражданских, производственных и военных объектах, а также регулярные взрывы бытового газа в жилых домах, являются одним из самых наглядных признаков технологического упадка России. Дефицит кадров, вызванный необходимостью наращивать военное производство с использованием устаревших и примитивных трудозатратных технологий, мобилизацией сотен тысяч мужчин и эмиграцией около миллиона наиболее образованных и квалифицированных россиян, очевидно привел к критическому падению среднего уровня квалификации кадров в экономике.

Как результат, наблюдается стремительное падение культуры производства вкупе с абсолютно наплевательским отношением к технике безопасности практически во всех сферах человеческой деятельности. И это еще не начали выходить из строя западное оборудование и техника, оставшиеся без запчастей и обслуживания из-за санкций, которые последние два десятилетия устанавливались и использовались практически во всех отраслях экономики.

Не меньший эффект вызван и всепоглощающей коррупцией путинского окружения: страдающему паранойей вождю всегда можно впарить идею, что очередная не имеющая аналогов вундервафля так до сих пор и не производится не потому, что все средства, выделенные на ее производство, были украдены, а из-за того, что это враг коварно уничтожил только что построенные цеха для ее производства или это был несчастный случай/саботаж на производстве, при котором главный виновник или предатель родины, слесарь Ваня, скоропостижно покинул этот мир.

На этом фоне совершенно не удивительно, что продвигаемые Россией «ценности» не впечатляют даже африканских аборигенов.

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