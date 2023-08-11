«Вагнеровцы» имитируют прибытие на границу Беларуси с Польшей 11.08.2023, 8:36

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Эксперты раскрыли цель.

Находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧВК «Вагнер» имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска «Песчатка» в Брестской области на границе с Польшей. Таким образом, они устроили психологическую операцию с целью нагнетания ситуации.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы союзникам со стороны наемников российского ЧВК «Вагнер». Однако Североатлантический союз внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

Перед этим наемников российской частной военной компании «Вагнер» заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали. В связи с этим польская сторона рассматривает вариант полного закрытия границы. В МВД Польши отметили, что Варшава усиливает охрану своих границ, ожидая новых провокаций.

Между тем, в Литве заявили, что часть «вагнеровцев» дислоцируются неподалеку от их государственной границы. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что присутствие в Беларуси «вагнеровцев» создает дополнительный фактор риска для безопасности его страны.

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