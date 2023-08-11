«Вернемся лет на 15 назад: опять будут стоять таксисты и «бомбить» 11.08.2023, 8:52

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Что будет с ценами на такси в Беларуси после принятия нового закона.

Рынок такси Беларуси ждут значительные изменения. В начале июня можно было увидеть проект указа об автомобильных перевозках пассажиров, который сразу же вызвал немало вопросов и споров среди перевозчиков и водителей. Журналисты myfin.by решили узнать мнение водителей по этому вопросу, поскольку тема сильно зацепила участников рынка. Также журналисты спросили у таксистов, удается ли сегодня им зарабатывать достаточно денег и с какими сложностями они сталкиваются в профессии.

О каких новшествах идет речь?

Документом предусматривается ряд нововведений. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь.

Если кратко, указ предусматривает создание Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него будет включена информация о перевозчиках, транспортных средствах, водителях, диспетчерах перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчеров такси. Деятельность без включения в реестр будет запрещена. Для недобросовестных перевозчиков и диспетчеров предусматриваются механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра.

Внесение в реестр будет платным: две базовые величины за одно транспортное средство, одна базовая величина за водителя, за диспетчера такси необходимо будет заплатить 100 базовых величин.

Кроме этого, иностранные компании вправе оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси, только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица.

Перевозчики должны будут установить системы видеофиксации процесса перевозок пассажиров.

На правовом форуме с 8 по 18 июня было проведено общественное обсуждение указа. Поступило 61 предложение от 50 пользователей. На днях на правовом портале была опубликована информация об итогах общественного обсуждения. Минтранс по результатам обсуждения учел два замечания.

Первое: в проекте указа отмечалось, что срок хранения информации о заказах, в том числе полученных с использованием средств электросвязи и интернета (выполненных и невыполненных), составит пять лет. После того как пользователи обратили внимание, что это противоречит нормам действующего законодательства, в министерстве согласились и сократили период до года.

Второе: одно из замечаний касалось видеофиксации в салонах такси. Изначально указывалось, что срок хранения данных, полученных таким путем, составляет месяц. Теперь его уменьшили до десяти дней.

Новые расходы лягут на плечи потребителя

Журналисты решили спросить мнение водителей такси, что они думают об изменениях.

Чаще всего опрошенные нами таксисты, рассказывали, что это не изменит рынок в лучшую сторону, а наоборот, произойдет рост цен на услуги такси, возврат к серому рынку, люди будут брать машины «от борта», как было когда-то.

«Все это больно ударит в первую очередь по водителям и клиентам. Все начнут искать какие-то лазейки, возникнут проблемы у всех участников отрасли. Все новые расходы лягут на плечи потребителя», – поделился своим мнением таксист Александр.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот что могу сказать про все это», – добавил мужчина. Он уверен, что все эти изменения были инициированы по одной причине: некоторые автопарки не платят налоги государству.

«Сегодня открываются фирмы-однодневки на подставные лица, а потом исчезают. Получается, государство теряет деньги, вот оно и решило вмешаться», – сказал таксист.

Таксист Андрей, которого мы встретили возле крупного торгового центра, уверен: «Этот закон приведет к тому, что опять будут стоять таксисты и «бомбить», как раньше. Вернется серый рынок, все уйдут работать в теневой сегмент. Опять вернемся к тому, что было лет 10-15 назад. Снизится и качество самой услуги».

Таксист также считает, что однозначно стоит ждать роста тарифов. Он в свою очередь пояснил, чем это грозит для рынка.

«Допустим, платил за поездку 5-6 руб., а придется 10-15 руб. Сколько останется пассажиров, готовых платить за такси совсем другие деньги? А водителей, между прочим, в стране очень много», – добавил Андрей.

«Если у нововведений цель – ужесточить и что-то взять с водителей, а взамен ничего не дать, зачем тогда такие указы?», – придерживается мнения мужчина.

По мнению еще одного таксиста Владимира (имя изменено по просьбе водителя), все вернется к тому, что опять все начнут работать от бордюра, и еще больше станет черного нала.

«Возможно, все идет к тому, чтобы оставить на рынке только несколько крупных автопарков», – высказал еще одну точку зрения таксист Леонид.

Видеофиксация: мнения разделились

Что касается нововведений о видеофиксации, мнения среди опрошенных нами таксистов по этому вопросу разделились.

«Я уже заказал две камеры, она будет внутри салона, вторая – снаружи. Честно признаюсь, я только «за», это будет дисциплинировать пассажиров. Попадаются очень разные люди: и выпившие, и матом ругаются», – рассказал Александр.

Двое других таксистов, с которыми нам удалось пообщаться, тоже высказались в пользу видеонаблюдения. По их словам, иногда возникают спорные ситуации между водителем и клиентом, а наличие камеры в салоне поможет их разрешить.

Противоположной точки зрения придерживаются таксисты Андрей, Владимир и Леонид.

«Это все делается, чтобы нас контролировать, – считает Леонид. – Кому это понравится?».

Владимир в целом, по его словам, не представляет, как выстроить систему хранения такого количества информации.

«Размер видеофайлов большой, необходимо много места. Как это вообще можно реализовать? И это ведь опять расходы», – задается вопросом таксист.

Кроме этого, таксисты акцентировали внимание на таких важных нюансах как конфиденциальность и защита данных, и проблеме их обеспечения.

Большие комиссии агрегатора и парков

Не менее животрепещущая тема – работа на агрегатора «Яндекс. Такси». В особенности таксисты жаловались на комиссию агрегатора и комиссии парков.

«Сегодня у меня Яндекс забирает с поездки 23%, а это, я считаю, просто немыслимая сумма, еще 10% – парк, в котором я работаю, и что остается? А где-то парки забирают и 18%», – возмущенно говорит Александр.

По его мнению, в этом вопросе надо давно что-то менять.

«В Минске 2,5 руб. стоит минимальная поездка. И вот представьте, мне надо купить машину, к примеру, за $20 тыс., заправить ее, обслужить, залить масло, заплатить все налоги, а с пассажира взять всего условно 2,5 руб. Плюс с меня еще возьмет комиссию агрегатор и парк», – заметил Андрей.

Он недоволен и тем, что все затраты по ремонту автомобиля лежат на плечах водителя.

«Вот, к примеру, ломается у меня двигатель, это серьезная поломка, и все, что я заработал за полгода, я должен отдать на ремонт, и это моя проблема, она никого не волнует, а ведь я плачу налоги и т.д.», – рассказал таксист.

О сложностях работы таксистом и заработках

Александр считает, что работа таксистом сложная по своей сути.

«Я раньше тоже работал водителем и мне много приходилось ездить. Но скажу честно, работа обычным водителем и водителем такси – это абсолютно разные вещи. В среднем я сегодня наезжаю 200 км в день, и это в городе, часто в часы пик. Примерно получается 18-20 посадок. И нужно понимать, что мне регулярно приходится сталкиваться с разными людьми, хватает конфликтных ситуаций», – поделился с журналистом собеседник.

Леонид утверждает, для того, чтобы таксист мог хоть что-то заработать, отбить все затраты, ему нужно работать около 12-14 часов в сутки.

«А кто-то работает и по 16 часов, – говорит он. – К слову, раньше таксист мог хорошо зарабатывать, он мог заработать на дом и на машину. И вообще, где еще в какой стране существует такое доступное такси, как у нас? Ну, возможно, еще в России. Думаю, так быть не должно».

Немного другая история у Владимира. Его, в отличие от коллег, почти все в работе устраивает.

«У некоторых парков комиссия выше, чем у других, но они сами платят налоги, ФСЗН, у других комиссия меньше, и ты сам платишь налоги за себя. Я раньше работал на арендованном автомобиле, сейчас езжу на своем. В принципе меня все устраивает», – рассказал Владимир.

По словам мужчины, в неделю у него выходит заработать до 1300 рублей чистыми.

«У меня уже есть опыт, я знаю, где в городе надо находиться и в какое время, где какие коэффициенты, и поэтому у меня получается зарабатывать, не жалуюсь», – заключил он.

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