Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия» 4 11.08.2023, 9:18

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США заявил, что «у плохих людей есть проблемы».

Президент США Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия», говоря об экономических проблемах этой страны.

Как сообщает Reuters, об этом Байден заявил на политическом сборе средств в штате Юта.

«У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи», - сказал Байден, добавив, что сейчас «Китай в беде».

Американский президент отметил, что не пытается нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с этой страной.

Как отмечает агентство, высказывания Байдена напоминают его слова на другом мероприятии по сбору средств в июне. Тогда он назвал лидера КНР Си Цзиньпина «диктатором». Китай назвал эти слова провокацией.

Потребительский сектор Китая упал в дефляцию, а отпускные цены в июле продолжили снижение. Следовательно, Китай может вступить в эру значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

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