Белорусам рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными 5 11.08.2023, 9:24

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С волками можно «разговаривать».

Сейчас в Беларуси грибной сезон. Люди все чаще встречают в лесах, например, медведей — таких видео хватает в TikTok. Обычное дело встретить в лесу диких кабанов. Как себя вести при таких контактах рассказали газете «Звязда» руководитель лесоохотничьего хозяйства «Выгоновское» Национального парка «Беловежская пуща» Николай Бричкалевич и охотник Виктор Осипук.

Шумите, не трогайте детенышей

— Любое животное при встрече с человеком первым делом захочет уйти, избежать встречи. Главное, не провоцировать его. Помните, здоровое животное никогда не нападет первым, если критическая близость или поведение человека не воспринимаются как угроза.

Общий совет — не ходите в лес в одиночку. Обязательно возьмите с собой средства связи, нужна соответствующая одежда и обувь, которая защитит от укусов клещей, ос, шершней, гадюк. А еще нужна одежда, которая шуршит — она отпугнет многих нежелательных насекомых и животных.

Гулять нужно громко: с музыкой, песнями, разговорами, топая ногами, ударяя палкой по деревьям и пням — это тоже отпугивает животных. Даже если вы наступите на сухую ветку и она треснет — зверь не пойдет в вашу сторону. При встрече с животным самое главное — дать ему шанс уйти. Никогда не подходите близко, не трогайте детенышей, не провоцируйте животных — и все будет хорошо.

Насчет детенышей нужно сказать отдельно. Наши люди часто совершают непростительную ошибку, когда, особенно весной, замечают в лесу олененка, детеныша косули или другого зверька и, думая, что мать его бросила, пытаются взять его домой.

В лесу никто никого не бросает. Когда детеныш лежит, его мать обычно прячется на расстоянии 50 и более метров и наблюдает. Стоит подержать малыша, самка может проявить настоящую агрессию. В общем, зайца даже брать не надо, есть кому о нем позаботиться. Были случаи, когда человек брал птенца лебедя, а самец ударом крыла ломал ему руку или наносил еще большие увечья.

Не паникуйте

— Ни в коем случае нельзя подходить к раненому животному или к тому, которое ведет себя неадекватно — то есть идет к человеку самостоятельно. Последнее свидетельствует о том, что животное заболело. О таких случаях следует сообщать в органы лесного хозяйства или местным властям.

Если произошла встреча человека и животного, то самое главное не паниковать, даже если это медведь. Медведь умен от природы, не зря его дрессируют в цирке. Также он в целом миролюбивый зверь, но может проявить агрессию, если воспримет что-то в поведении человека как угрозу.

При встрече с медведем важно вести себя спокойно, можно заговорить, иногда это помогает. Медведь любопытный, он может захотеть изучить неизвестное существо. Если не заметит для себя ничего подозрительного, то уйдет.

Убегать от медведя — плохая идея, он бежит быстрее. Отходить от него нужно понемногу, без резких движений, не поворачиваться к нему спиной. Некоторые охотники советуют не резко, по возможности медленно бросать на землю, например, рюкзак, особенно если есть запах еды, или даже куртку: медведь начнет обнюхивать и изучать предмет. Это отвлечет его на некоторое время.

Если у него на спине вздыбилась шерсть и он подрагивает, то это признак скорого нападения, лучше спастись на дереве, в крайнем случае притвориться мертвым, лечь на живот и замереть.

От дикого кабана — на дерево

Опытный охотник из Каменецкого района Виктор Осипук говорит, что самое опасное животное в лесу — это кабан. Особенно самка, когда она идет с поросятами, то все воспринимает как угрозу для детенышей. Важно не брать их в руки, не фотографироваться с ними, даже если, на первый взгляд, главной свиньи нет рядом. Оно может появиться внезапно.

Специалисты советуют не паниковать при встрече с кабаном, не делать резких движений, а стараться обойти животное стороной. Если кабан близко, помогает громкий звук — например мелодия мобильного телефона, пение, громкий разговор. Если животное бежит к вам, лучше всего укрыться на дереве. Он туда не залезет, высоты в полтора метра достаточно, а вы для свиньи будете вне досягаемости. Правда, ждать животное может несколько часов, поэтому придется провести некоторое время в его компании.

От волков отбиваться и отговариваться

Среди крупных лесных хищников волк самый безобидный. Здоровый волк никогда не нападет на человека, говорит охотник. Но нужно знать правила. Встретившись с волком, а то и со стаей, нужно медленно отступать.

Ни в коем случае нельзя смотреть волку в глаза, он, как и медведь, воспримет это как сигнал к бою. Если вы видите, что волк готов к нападению, попробуйте встать спиной к дереву, зарослям, взять в руки палку, камень. Если вам удастся отбиться от одного волка, остальные отступят.

Охотник Виктор Осипук недавно встретил волка недалеко от своего села, когда утром играл со своей собакой. Он сказал, что спокойно, но громко крикнул в сторону волка: «Зачем ты сюда пришел, убирайся отсюда!» И тот повиновался, повернулся и отряхнулся.

И еще заметка от охотника Виктора Осипука: «Зайцев и белок в наших лесах осталось очень мало, потому что их поедают более крупные хищники. Я никогда не стреляю в зайца, хотя это разрешено правилами охоты. Раньше их можно было встретить на каждом шагу, а сейчас они почти экзотика. Я и мои товарищи охотники призываем не стрелять в зайцев и вообще относиться с уважением к любому животному, потому что в лесу оно хозяин, а человек гость».

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